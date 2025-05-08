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朱立倫拒道歉　民進黨批一錯再錯：公然踐踏國際道德底線

▲朱立倫出席國民黨母親節活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫昨砲轟，賴清德「是在做希特勒做的事情。」德國在台協會公開點名譴責朱立倫。並表示，台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論。隨後包含歐盟經貿辦、法國在台協會、荷蘭在台辦事處都轉貼相關文章支持，以色列駐台辦事處稍早也跟進譴責。朱立倫則反嗆，外國別再干預各國內政。民進黨今（8日）痛批，朱立倫一錯再錯，阻擋轉型正義，還有臉譴責其他國家面對歷史不夠認真，嚴正要求朱立倫應該為不當消費歷史符碼、踩在歷史傷口上的行為道歉，向所有受納粹政權迫害的人們道歉。

對於朱立倫說法，德國在台協會發聲明表示，協會注意到朱立倫最近發表的發言，感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與國家社會主義 (National Socialism) 的暴政相提並論。台灣的制度絕不應也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具。鄭重呼籲國民黨領導層，應避免在國內政治論述中提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。與其為了政治目的扭曲對過去的記憶，不如確保納粹德國的罪行永不被遺忘，並在德國、台灣乃至整個國際社會強化歷史意識。

包含歐盟經貿辦、法國在台協會、荷蘭在台辦事處都轉貼相關文章表達支持，以色列駐台辦事處今（8日）稍早表示，對於將納粹政權的暴行與當前台灣政治情勢作不當比較的言論，感到失望與憂心。作為一個從大屠殺灰燼中重生的國家，以色列將納粹暴行下受害者的記憶，視為神聖而不可忘懷的責任。

朱立倫則指出，國民黨認為各方都應將心比心，德國如果真的記取納粹黨的教訓，不僅應銘記其戰後受到國際社會的公義審判，更須深刻反思納粹如何運用所謂的「合法程序」，系統性地瓦解威瑪共和國的民主機制，逐步消滅異議政黨及所有反對力量。朱立倫稍早受訪更反嗆，外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預他國內政，賴清德的獨裁化是連民眾也這樣覺得，不是只有他朱立倫這樣說。

民進黨發言人吳崢、台北市議員趙怡翔今上午召開「消費歷史反成國際醜聞 朱立倫立即向德國道歉！」記者會。吳崢批評，朱立倫任意把他國歷史傷痛拿到台灣不當類比，如今台灣有集會、結社、言論自由，民主選舉制度也很成熟，跟當年第三帝國絕無相似之處，朱立倫錯誤類比，好像講上癮了，不檢討、不道歉，甚至繼續攻擊別人，並發文指責德國「沒有真的記取歷史教訓」，這就是錯上加錯，德國經歷兩次威權時期，其轉型正義是各國的標竿，反觀國民黨則是阻擋台灣推動轉型正義。

吳崢指出，朱立倫已經不是第一次犯下歷史謬誤，更對廣大曾經在二戰遭到納粹統治、受害的人民非常不尊重。國民黨譴責其他國家沒有從獨裁歷史記取教訓，這是非常諷刺也荒謬。現在還有白色恐怖時期的受難者在等待國民黨的道歉，朱立倫怎麼有臉檢討別人面對歷史不夠省思？遺憾看到國民黨一錯再錯。

趙怡翔表示，二戰後國際間有重要共識存在，包含：大屠殺是人類歷史上最醜陋的罪刑，絕對不能作為政治操作手段；納粹符號、手勢、希特勒等比喻，不應該出現在任何國家政壇中，朱立倫做出最差勁示範，將希特勒作為政治攻擊論述，公然踐踏國際道德底線，極度不適合出現在民主社會，更是對所有受害者極度不尊重。

趙怡翔指出，國民黨缺乏理性、合理論述，只能以最極端的說詞謀取新聞標題，但賠上了公信力及台灣國際名譽，朱立倫應該嚴肅面對，國民黨從綠共、塔綠斑、希特勒，不同時間點說出的極端論述，只會彰顯他們對於歷史國際情勢無知，呼籲朱立倫懸崖勒馬，不要再為政治算計做出傷害國家尊嚴、扭曲歷史真相的論述與行為。
 

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