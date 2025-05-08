帝后相會！修行人揭「在商討國家大事」　曝感應10字...萬人感動

▲白沙屯媽駐駕受天宮。（圖／翻攝自臉書／松柏嶺受天宮）



記者劉維榛／綜合報導

白沙屯媽祖200年來首度駐駕南投松柏嶺受天宮，令各界振奮激動。台大醫院婦產科醫師施景中分享，一位年輕修行友人透露，兩位神明罕見相會「似乎是在商討國家大事」，同時也提到媽祖親抵城隍廟、警局、軍營，顯見是一位相當在地化的神明。最後，友人也曝光媽祖給她的感應訊息，引發萬人感動不已。

施景中在臉書透露，認識一位有特殊體質的年輕修行人，具有高學歷、從事金融業，並非在宮廟服務，這次看到白沙屯媽祖首次造訪南投，並且駐駕在松柏嶺受天宮，帝后相會「似乎是在商討國家大事」。

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不僅如此，白沙屯媽祖這趟進香之旅，還有去城隍廟、警局、消防隊，連兩年都去軍營，顯見是一位相當在地化的神明。

▲白沙屯媽祖首度來到南投。（圖／翻攝臉書／拱天宮）



這位友人認為，媽祖和玄天上帝本來是自中國分靈，但是祖廟早在文化浩劫中被摧毁，「現在台灣敬仰的媽祖和玄天上帝，老早是台灣自己的神靈了，或說是台灣人共同的祖靈也不為過。」

內文中，施景中也特別提到，上周他心情盪到谷底之時，友人竟夢到他正遭受兩件困難的事，「完全不差」，便主動傳訊息要慰藉提醒，這令施景中更加相信對方是真的能感應得到。

對此，施景中也詢問友人能否把他所見所知之事，分享給更多人知道？結果對方一閉目，就看見天上聖母，馬上穿著金色鎧甲現身應允。

過去友人打坐時，曾見到聖母穿著金戰袍站在金門馬祖外海，「鎮守海中，掃除魔障」，同時感應天上聖母的訊息，「堅定汝心，跟隨吾來；勉力向前，步步生花；波瀾不驚，勇慧雙全；赤日青天，爍爍其心。」不僅如此，天上聖母更明確地傳訊息給她，「鎮海護台乃吾畢生之志。」

說到這裡，施景中直言，大家姑且聽之，沒有深信的人就當故事，但他是非常相信的，「就是媽祖正在保佑著我們台灣。」

該文章引來1.9萬人關注，紛紛感動喊話「鎮海護台，真的超感恩」、「神力加持前，也需要有人力團結，共同守護」、「看到聖母穿著金戰袍站在金門馬祖外海鎮守海中這句，瞬間淚目」、「有些事情是信者恆信！眾神護台灣，我們會更努力不懈」、「我哭了...從今天起我信媽祖」、「一直深信白沙媽與我們同在」。

※本文獲施景中授權。