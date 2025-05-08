白沙屯媽祖疼囝仔！埔鹽國小狂喊：媽祖我愛您　登司令台賜福

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖進香之旅再現感人神蹟！今日（5月8日）上午，媽祖鑾轎行經彰化埔鹽鄉時，突然轉向駛入埔鹽國小，在全校師生驚喜的歡呼聲中，登上司令台停轎賜福。現場師生激動高喊「媽祖媽祖我愛您！」，場面溫馨熱烈，成為今年進香活動中最動人的畫面之一。

▲白沙屯媽祖進埔鹽國小。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

白沙屯媽祖以「行蹤不定」聞名，鑾轎路線全憑媽祖旨意，在行經校門口時突然轉向，緩緩進入校園。學生才陸續到校上課，看到媽祖駕到，許多學生還沒放下書包站在操場不斷的高喊，「媽祖媽祖我愛您！」令人相當感動。

▲白沙屯媽祖進埔鹽國小。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

媽祖在可愛的學生聲聲高喊下，鑾轎竟登上司令台時，瞬間響起熱烈的歡呼聲，師生們齊聲高喊：「媽祖媽祖我愛您！」讓師生們近距離參拜祈福，現場洋溢著感動與喜悅，媽祖在操場讓學童們鑽轎腳，期間小朋友仍然持續的高喊媽祖媽祖我愛您。



埔鹽鄉長許文萍表示，這是學校創校以來白沙屯媽祖第二次鑾轎入校祈福，師生們都感到無比榮幸。許多學生第一次近距離接觸媽祖信仰，紛紛雙手合十，誠心祈求學業進步、平安健康。有老師感動的說，「媽祖一定是知道孩子們需要鼓勵，特地來為他們加油！」

▲白沙屯媽祖進埔鹽國小。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

白沙屯媽祖進香已有200多年歷史，最大特色就是「路線不預設」，鑾轎行蹤全由媽祖指引，信眾稱之為「媽祖帶路」。許文萍說，過去媽祖曾停駕醫院、民宅，今天一早選擇進入校園，是媽祖對教育的重視與對學子的疼惜，看到孩子們臉上純真的笑容，以及媽祖慈愛的停駕，讓人感受到信仰的力量與溫暖，「媽祖真的好疼小孩」，太感人了。

▲白沙屯媽祖進埔鹽國小。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮）

這場突如其來的「媽祖校園行」，不僅讓埔鹽國小師生留下難忘回憶，也再次展現白沙屯媽祖親民、慈悲的形象。隨著鑾轎將繼續前行，彰化縣民也期待媽祖下一站會帶來什麼樣的驚喜與祝福。