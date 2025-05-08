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白沙屯媽祖2.5小時連衝3校　學子嗨喊「我愛您」撼動彰化

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖自1日起展開10天9夜徒步進香行程，隨行香燈腳突破33萬人，創下歷史新高，今(8日)展開了一場別開生面的「校園巡禮」，在短短2.5小時內連停駕彰化縣埔鹽國小、秀水明正國小及秀水高工等三所學校，為莘莘學子送上最溫暖的祝福。這場突如其來的「教育賜福之旅」，讓師生們又驚又喜，校園內處處洋溢著感動與歡欣。

▲白沙屯媽祖進秀水高工。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲白沙屯媽祖進秀水高工。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

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清晨7時30分許，媽祖鑾轎首先來到埔鹽國小，師生們聽聞媽祖駕到的消息，紛紛站在校門口迎接。當鑾轎緩緩登上司令台時，孩子們興奮地高喊「媽祖媽祖我愛您」，稚嫩的嗓音中充滿誠摯的敬意。許多小朋友更是第一次近距離接觸媽祖信仰，驚喜虔誠望著粉紅超跑。

▲白沙屯媽祖進秀水高工。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲白沙屯媽祖進秀水高工。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

接著媽祖鑾轎沿著彰水路轉進秀水鄉的明正國小。這裡1100名師生早已在校門口列隊等候多時，孩子們手持自製的歡迎標語，一聲聲「媽祖媽祖我愛您」的呼喊此起彼落。

媽祖的「校園巡禮」來到第三站－秀水高工。相較於小學生的活潑熱情，高中生們展現出更深的虔誠。當鑾轎進入校園中庭時，許多同學忍不住紅了眼眶。在操場舉行的鑽轎腳儀式中，學生們紛紛排隊隊等候鑽轎腳，誠心祈求學業進步。

▲白沙屯媽祖進秀水高工。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲白沙屯媽祖進秀水高工。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

這場別開生面的校園巡禮，不僅讓學生們感受到傳統信仰的溫暖，更成為最生動的生命教育課程。校方感動的說：「媽祖用實際行動教導孩子們感恩與尊重，讓人印象深刻。」而三所學校師生們真摯的互動，也為今年的白沙屯媽祖進香活動，寫下最溫馨感人的篇章。

媽祖鑾轎離開秀水高工後繼續北行，但這3小時的校園賜福之旅，已經在師生心中種下善的種子。相信這份突如其來的驚喜與感動，將會成為孩子們求學路上最珍貴的回憶。

▲白沙屯媽祖進秀水高工。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲白沙屯媽祖進秀水高工。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

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