5年後白沙屯媽又來看小孩了　明正國小1100師生等2小時喜迎聖駕

▲白沙屯媽祖進明正國小賜福。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖進香之旅今（8）日再現溫暖神蹟！鑾轎上午才在埔鹽國小停駕賜福，隨後沿彰水路北巡，秀水鄉明正國小1100名師生早已在校門口擺設香案、手持自製標語，等近2小時，終於在上午9時20分迎來媽祖聖駕。當鑾轎緩緩靠近，全校孩子激動齊喊「媽祖媽祖我愛您！」場面沸騰，連隨行香燈腳都感動的紅了眼眶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明正國小1100名師生高喊媽祖媽祖我愛您。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

明正國小師生與白沙屯媽祖的緣分始於5年前，當時媽祖鑾轎在放學時間經過校門，讓師生念念不忘。今年得知媽祖可能再度蒞臨，校方緊急動員，清晨7時30分就讓學生帶著親手繪製的標語、彩球到校，沿校門前人行道一字排開，宛如一場「媽祖主題戶外教學」。

儘管烈日當空，孩子們仍堅持高舉看板，還有老師擊鼓宛如一場媽祖嘉年華會，附近的住戶及信眾都期待看到媽祖， 上午9時20分許，媽祖鑾轎在眾人引頸期盼下現身。當鑾轎轉向校門時，現場瞬間爆出雷鳴般的歡呼聲，學生們揮舞自製的粉紅祈福卡，聲嘶力竭高喊「媽祖媽祖我愛您！」更有老師哽咽說：「5年了，媽祖真的回來看孩子了！」

▲白沙屯媽祖進明正國小賜福。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

校方表示，此次除了宗教意義，更將迎接媽祖融入生命教育課程，讓學生理解「堅持與信仰的力量」。校長特別感謝媽祖團隊放慢腳步，讓鑾轎沿人行道貼近師生，甚至一度搖晃回應孩子們的熱情，宛如一場「神明與學童的對話」，「看到孩子真誠的笑容，比什麼加持都有力。」

▲明正國小1100名師生高喊媽祖媽祖我愛您。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）