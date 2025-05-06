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「妳是我前世的妾」！淫男扯「3P傳好氣」性侵　幫抓日本鬼討紅包

▲桃園市王姓男子佯稱幫同事女友找工作，卻趁機兩度硬上性侵得逞，事後王男逼迫私下和解，遭地院重判。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲嘉義男子以話術哄騙女子與他發生性行為，又詐騙其家人財物，遭到起訴。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義一名張姓男子(43歲)佯稱自己有神通力，向女子小花(化名)表示跟他發生性行為「可拿到修羅氣」等等，多次性侵得逞，再利用話術騙走小花一家人的錢共1萬8500元。嘉義地檢署日前偵結，依強制性交、詐欺取財等罪嫌起訴張男。

起訴起初，張男透過女友介紹，得知小花身體微恙且相信鬼神，佯稱自己有神通力，多次替小花及其家人辦理驅魔儀式，且謊稱曾擔任員警，多次展示手銬、子彈、空氣長、短槍及刑警背心等，取信小花後，在2024年11月20日化身「麒麟」傳訊向小花稱「我有派修羅保護妳、妳跟我做愛可以拿到我的修羅氣、妳是我前世的妾，跟我做愛可以壓制我體內的魔」。

張男再假冒靈學師父「泰迪」傳訊稱「妳家有很多鬼，必須跟『麒麟』性交，用『麒麟』身上的氣息保護家人」信以為真的小花，遂於同月25日晚上，到汽車旅館與對方見面，結果慘遭性侵。

26日至28日間，張男持續用LINE稱「我可以消除妳身上的黑氣、我去妳家抓水鬼身體很不舒服，需要妳幫我消除身上的魔」，又在28日晚間到汽車旅館見面，小花因此2度被性侵。

而後張男又表示「妳體內有黑氣聚集，我先跟你性交將妳體內黑氣傳輸到我體內，我再跟另1人性交吸取其體內好氣，再將好氣傳給妳」，哄騙小花3P，因此2人與另名不知情的男子於2025年2月12日上午，在汽車旅館發生性行為，期間張男持手機拍下全程。

張男除了利用話術洩慾外，還哄騙小花與其弟妹、母親，先稱需要錢刺青增加神力，得手9000元，實則拿來代墊女友的刺青費；又表示小花的祖先牌位住著日本鬼，帶著小花家人們前往和美鎮某亂葬崗祭拜後，張男現場持空氣長槍對空射擊，假裝射擊日本鬼，再到佛堂辦理辦辭祖儀式，得手紅包2000元；再佯稱小花犯天條，要買金紙燒給神明，得手7500元。

燒金紙,環境污染,空氣污染,空污,燒紙錢（圖／示意圖／ETtoday資料照）

▲張男稱小花犯天條，要對方給金紙費7500元。（示意圖／ETtoday資料照）

檢方認為，張男利用話術，使年輕識淺的小花女陷於心理無助之狀態，與其發生性行為，又詐取財物，張男犯後卻對己身行為不僅先後供述不一，且於偵查過程中，亦多次矯飾其詞，妄圖脫免刑責，可見被告未有何悔悟之情，參酌張男先前有妨害自由、妨害性自主及強制猥褻等前科，依強制性交、對被害人為錄影而犯強制性交、詐欺取財等6罪起訴，請求法院從重量刑。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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