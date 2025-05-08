母親節最美的禮，是為青春作主！海芙音波媚必提暖心獻禮

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隨著醫美科技的進步，越來越多媽媽開始關注肌膚與身形的日常保養。不過，考量到時間、疼痛感受或修復期等因素，仍讓不少人難以跨出嘗試的第一步。母親節即將來臨，過去總是為家人張羅禮物、操持大小事的媽媽們，這回不妨把焦點轉向自己，送上一份貼心又實用的犒賞。

凝境美學診所于曉恩醫師指出，近幾年來，電音波保養風氣盛行，對於生活節奏緊湊的女性來說，非侵入式、強調日常可行性的保養選項相當受到青睞。

除了簡單、安全的訴求以外，許多沒有醫美經驗的媽媽，也相當擔心術後預期不符，于曉恩醫師表示，由專業醫師來評估是相當重要的，此外，療程的客製特性也一樣重要，以詢問度相當高的海芙音波媚必提為例，療程設計朝向更細緻與個人化發展，透過十種探頭配置，能依據不同年齡、部位、需求搭配出高達二十種的治療模式，提供追求自我提升的女性更多元的客製規劃。

「當媽媽們來到診間，身為醫師，我的工作就是協助她們辨別自己的需求，匿齡是女人的共同需求，而分析老化成因則是醫師的責任」，肌膚老化並不是單一層次的改變，而是一連串結構性退化所造成的結果。年輕時，骨骼、肌肉、脂肪、膠原蛋白與彈性纖維共同支撐著皮膚，使其緊緻飽滿，但隨著年齡增長，這些結構會逐漸產生變化，彈性纖維失去彈性與張力，膠原蛋白流失與脂肪位移，使皮膚變薄、支撐力下降；同時，肌肉與筋膜彈性降低，深層的骨骼也會萎縮，連帶讓附著其上的韌帶失去支撐力。這些多層次的變化交互影響，最終導致皮膚出現凹陷、鬆弛與下垂等老化現象。

「海芙音波媚必提」作為海芙音波系列的旗艦機種，代表品牌十年技術的革新與升級，更進一步滿足患者多元且精細的治療需求，並取得減少腰圍兩公分的適應症。于曉恩醫師指出：「傳統音波技術多應用於臉部拉提，而全新一代的海芙音波媚必提，搭載雙握把、十種探頭與二十種治療模式，使音波治療的範疇達到從臉部拉提、局部脂肪改善，乃至整體身形雕塑，達到更全面的效果」。

除了臉部、身體以外，媚必提也兼顧了「細部保養」，全新圓周探頭，能將熱能環狀聚焦，治療滑動時，由一個圈串連一個圈，既流暢又可無縫連接成一個大圓面，在眼周、唇周這種細節處都能達到緊密的安全治療。

近幾年，醫美領域不只追求卓越效果，求美者在療程中的舒適度也是發展重點之一！于曉恩醫師表示，痛感其實是很主觀的，但根據臨床經驗回饋，不少求美者施打海芙音波媚必提後都表示，「沒有想像中的不適」或是「比起其他品牌音波療程，已明顯降低不適感」。輕醫美的設計讓媽媽們可以在工作、接送孩子與家務間，安排屬於自己的「高級保養Me Time」。

不過，雖然音波療程屬於無開放性傷口的非侵入式療程，術後恢復也相對輕鬆，但于曉恩醫師還是提醒：「療程結束後的一週內，肌膚可能會有輕微腫脹，大約3到5天就會自行消失，不過如果一週內有重要的餐會或是會議，最好還是先避開。日常保養仍需加強保濕、防曬，搭配良好作息與飲食，才能讓療效維持得更久、效果更顯著」。

今年母親節，媽媽們不妨大膽送給自己一份最難忘的禮物，重新找回格外亮眼有朝氣的面容，重新感受到自己值得擁有的美麗與自信。

附註：本篇圖片提供 凝境美學診所