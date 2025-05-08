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三興國小萌娃按摩送愛　母親節跳蚤市場盈餘助弱勢團體

▲▼ 三興國小溫馨慶母親節 跳蚤市場盈餘捐贈弱勢團體傳遞愛心 。（圖／三興國小提供）

▲▼ 三興國小溫馨慶母親節 跳蚤市場盈餘捐贈弱勢團體傳遞愛心 。（圖／三興國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在陽光普照的五月，三興國小於5月8日舉辦「母親節感恩活動暨跳蚤市場」，全校師生與家長齊聚一堂，共度溫馨又充滿教育意義的上午時光。

▲▼ 三興國小溫馨慶母親節 跳蚤市場盈餘捐贈弱勢團體傳遞愛心 。（圖／三興國小提供）

活動以「感恩與回饋」為主軸，孩子們親手準備康乃馨、卡片及蛋糕獻給媽媽，現場處處洋溢著感動與溫情。活動中，一位學生在眾人見證下緊緊擁抱母親並親吻她的臉頰，場面溫馨動人，不少家長也感動落淚。這不僅是孩子們表達感恩的時刻，也讓親子間的情感更加緊密。

▲▼ 三興國小溫馨慶母親節 跳蚤市場盈餘捐贈弱勢團體傳遞愛心 。（圖／三興國小提供）

此外，活動現場還設有幼兒園低年級萌娃「愛的按摩區」，每次20元的按摩義賣服務由萌娃親自為媽媽進行肩頸按摩，表達平日對母親辛勞付出的感謝。孩子們認真專注的模樣，讓家長們既驚喜又感動，許多媽媽表示這樣的貼心服務是今年母親節最溫暖的禮物。同時，也義賣萌娃的畫作1幅200元，家長紛紛搶購，擔心自己萌娃的畫作被別人買走。

舉辦的跳蚤市場則展現學生們的創意與愛物惜物的精神。由學生自行擺攤、推廣商品，許多家庭帶來了自家不再使用但仍完好的玩具、書籍與生活用品，讓物品得以再次利用，也培養了學生的理財與溝通能力。

▲▼ 三興國小溫馨慶母親節 跳蚤市場盈餘捐贈弱勢團體傳遞愛心 。（圖／三興國小提供）

更值得一提的是，此次跳蚤市場的活動盈餘，將全數捐贈予關懷心智障礙者的「若竹兒團體」，將孩子們的愛心化為實際行動，傳遞給社會中需要幫助的人。

▲▼ 三興國小溫馨慶母親節 跳蚤市場盈餘捐贈弱勢團體傳遞愛心 。（圖／三興國小提供）

校長吳淑茹表示，這場活動不僅讓孩子學會感恩母親的辛勞，也透過跳蚤市場實踐環保與公益。我們希望透過這樣的學習經驗，讓孩子從小懂得珍惜、回饋與關懷社會。

三興國小的母親節感恩活動，不僅是學生表達愛意的舞台，更是一場融合教育、公益與家庭情感的美好饗宴。

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關鍵字：

三興國小母親節愛心跳蚤市場教育

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