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3個老態問題！今年不妨送媽媽這些人氣「新意」找回青春

▲▼醫美,母親節,海芙,電波,音波,雙波,麗珠蘭,皮秒雷射,非侵入式,佳思優,客製化。（圖／佳思優醫美診所提供）

▲媽媽常見的的3種老態問題，趁著母親節贈送「青春新意」，做個美麗佳人。（圖／佳思優醫美診所提供，下同）

消費中心／綜合報導

母親節將至，年年都為母親節禮物傷腦筋，網路調查顯示，近幾年母親節禮物從家電、保健品類型，漸漸轉變為送「青春」的趨勢，越來越多子女選擇以醫美療程作為獻給媽媽的心意—幫媽媽找回悄然流失的青春，重新擁抱屬於自己的光采與自信。

醫揭常見3大熟齡肌煩惱 電音波輕保養廣受青睞
 佳思優醫美診所韓立明醫師表示，根據近兩年的治療經驗觀察，媽媽族群最在意的三大肌膚困擾莫過於：輪廓鬆弛、細紋增生與膚色斑點暗沉。然而，這些老化現象多半與長期忽略自身保養、日常疲勞與肌膚膠原蛋白流失有關，不僅讓整體氣色顯得黯淡無光，也悄悄讓視覺年齡大於實際年齡。

佳思優醫美診所鄒政家醫師接著補充，「媽媽日常忙於家庭和孩子，等到發現自己臉上老化症狀時，膠原蛋白已經大量流失，不只肉眼可見的膚色黯沉、毛孔粗大，甚至連深層的筋膜層、脂肪層都可能產生鬆弛位移」。在不影響日常生活下，通常會以非侵入式又快速見效的電音波療程為主，利用熱能原理，即可啟動肌膚修復再生，輕鬆找回緊緻透亮的年輕感。

海芙電波革命新技術，讓媽媽優雅重拾青春
 以往電波拉皮給人的印象就是效果很好，但是很痛！總是魚與熊掌不可兼得。不過近期推出的海芙電波，則以革命新技術打破傳統的印象。韓立明醫師也根據臨床經驗分享：舊式電波機型確實存在疼痛感較明顯的問題，而新一代的海芙電波以連續脈衝輸出、搭配不間斷水冷系統及震動減痛技術，能大幅提升電波拉皮療程的舒適度與安全性，讓顧客能以更輕鬆、安心的方式，享受高效且優雅的緊緻新體驗。

因此，針對熟齡肌的媽媽，海芙電波能採容積式刺激達到緊實的好效果，但對於較深層的筋膜層與脂肪層，鄒政家醫師則建議可以搭配MPT海芙音波媚必提，採用多層次的拉提，能更完整治療不同的老化鬆垂問題；另外若是偏瘦、臉部較削瘦的媽媽，醫師通常會建議以電波為主、音波為輔，一次達到1+1>2的綜效拉提與緊實。
 

▲▼醫美,母親節,海芙,電波,音波,雙波,麗珠蘭,皮秒雷射,非侵入式,佳思優,客製化。（圖／佳思優醫美診所提供）
▲佳思優鄒政家醫師分享海芙電波+海芙音波媚必提，可以改善媽媽鬆弛下垂等老化困擾。

搭配皮秒、麗珠蘭同步養膚，肌膚光澤再升級
 另外媽媽在意的另一個問題則是膚色黯沉、毛孔粗大、斑點等表層肌膚困擾，韓立明醫師建議，可搭配同為4D picoplus皮秒雷射與近期討論度極高的Rejuran麗珠蘭。皮秒雷射可透過高能量光束擊碎黑色素，啟動肌膚自我代謝與修復機制，術後搭配導入麗珠蘭，可補充肌膚修復所需的養分與原料，加速術後修復、穩定膚況，也能提升肌膚光澤度。

鄒政家醫師進一步說明：「麗珠蘭主要成分為鮭魚DNA萃取，目前台灣核可的是『非注射型』，療程以疼就酷TargetCool無針水光槍注入真皮層。」不僅能降低針劑注射的風險，術後無恢復期，也完全不會疼痛，特別適合作息緊湊、但仍重視膚質管理與光澤感的媽媽族群。

醫籲選擇原廠認證，效果與安全雙保障
 再好的療程效果，也必須建立在完善的安全基礎上。談到醫美療程的安全性，韓立明醫師特別提醒，醫療行為皆必須是在合法合規的醫療院所，由原廠授證的專業醫師執行較佳！同時，施打海芙電音雙波前可留意機身、把手及探頭是否有防偽貼紙，才能確保療程品質。

醫美療程逐年普及，如今已不是貴婦們的專利，反而是愛自己的一種認同方式。鄒政家醫師細數近年醫美跨足的領域，肯定道：「如今，醫美療程也被視為是預防醫學的一環，及早保養更可以讓青春美麗陪伴你更久。」

這個母親節，如果還不知道送甚麼，不妨送自己和媽媽一份長效陪伴、逐日見證的美麗轉變。透過專業醫師的評估與客製療程，把最在意的老態問題一一解決，重拾亮眼的輪廓、彈性與光澤，讓媽媽一躍成為今年最亮眼的女主角。

▲▼醫美,母親節,海芙,電波,音波,雙波,麗珠蘭,皮秒雷射,非侵入式,佳思優,客製化。（圖／佳思優醫美診所提供）

▲鄒政家醫師與韓立明醫師建議民眾謹慎選擇有專科認證、使用原廠正貨、口碑好評的診所，為自己的權益把關。

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