　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

便民新措施！基隆復康巴士新制6／1上路　三大優化擴大服務

▲基隆復康巴士新制6／1上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲照顧弱勢優先！基隆復康巴士新制6月實施，重障、失智者可提早預約。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府持續致力於打造友善宜居的無障礙城市，為提升身心障礙者及高齡長者的交通便利性，整合復康巴士與長照交通接送服務，今（7）日由基隆市長謝國樑正式宣布，「無障礙交通統一預約平台」正式上線，提供市民一站式預約服務，讓出行安排更加便捷。

謝國樑表示，過去民眾預約復康巴士或長照接送服務時，須分別聯繫不同車隊，經常出現重複叫車、資源浪費等情況。為有效整合交通資源，基隆市自今年起推動統一預約平台，整合全市30輛復康巴士與96輛長照接送車輛，提供即時且便利的預約管道，自即日起開放使用，讓身心障礙者及長照對象出門更輕鬆，實踐「有愛城市」的施政理念。

▲基隆復康巴士新制6／1上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市社會處長楊玉欣進一步指出，該平台不僅整合服務內容與叫車流程，更特別設計低障礙介面，方便行動不便者及長者使用。市民可透過電腦或手機快速完成預約，並結合「基隆社會處小幫手」LINE官方帳號，在熟悉的通訊平台上輕鬆點選叫車，打造科技與人本兼具的友善服務環境。

基隆市將於2025年6月1日同步上路復康巴士服務新制，透過三大措施全面優化服務內容，包括推動分級預約制，提供重度以上肢體障礙者、植物人及失智症者等服務優先權，開放最早可於14天前預約，確保高需求者可優先取得乘車資格；擴大服務範圍，未來服務對象不再限於特定障礙類別與等級，凡經評估有需要者皆可使用。

▲基隆復康巴士新制6／1上路。（圖／記者郭世賢翻攝）

服務時間亦擴增至每週一至週日上午8時30分至晚間9時，服務區域延伸至整個基隆市及雙北地區，用途不設限，滿足民眾日常與多元出行需求；實施使用者付費制，依照計程車跳表計價標準計費，設有一般戶、低收入戶與中低收入戶三種補助方式。一般戶每日來回各1趟享有政府70%補助，低收及中低收入戶則提供90%補助，並每人每月提供8次免費搭乘服務，落實交通資源共享與永續使用理念。

謝國樑最後呼籲，有需求的市民可踴躍使用統一預約平台，善加運用整合資源提升生活便利性。即日起即可透過「基隆社會處小幫手」LINE官方帳號進入平台預約，或至基隆市政府社會處官網查詢更多資訊。

【更多新聞】

►囂張！友人被砍傷竟衝警所討公道　基隆3煞持辣椒水狂噴下場曝

►辯稱合意無效！男網友酒醉遭「撿屍」性侵　判決書曝關鍵對話

►上市主管遭妻背叛！認了愛上櫃哥嘿咻9次　小王一句話讓他更崩潰

►迎戰複合式威脅！基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

►獨／臺大金山蔡兆勲院長：心靈痛苦更勝病痛　籲重視全人善終照護

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛
印巴衝突影響歐洲航　華航公告退改票辦法
天王也追媽祖！任賢齊突現身「粉紅超跑」隊伍
畸形戀女主供奉九尾狐招桃花　聯手客兄領殘障夫補助
渣男淫辱3少女　慘遭火燒GG教訓！還被判囚5年
買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！日本節目研究揭關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北表揚35位義交楷模　侯友宜宣布明年協勤費調高15%

銀髮族當心！詐團鎖定長者當車手　瑞芳警揭詐騙新話術

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛

世壯運倒數！新北市圖推「閱讀」運動會　完成挑戰抽好禮

便民新措施！基隆復康巴士新制6／1上路　三大優化擴大服務

基隆看守所攜手更保、法扶會　強化收容人法律防護力

短延時強降雨頻率升高　基隆強化劇烈天氣應變機制

導盲犬進元智校園　教您路上遇到牠要遵守「三不一問」

台南教育局攜17校媒合62國小　2400學童體驗職涯探索之旅

桃園捷運再傳捷報！綠線延伸中壢361億獲中央拍板定案

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

新北表揚35位義交楷模　侯友宜宣布明年協勤費調高15%

銀髮族當心！詐團鎖定長者當車手　瑞芳警揭詐騙新話術

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛

世壯運倒數！新北市圖推「閱讀」運動會　完成挑戰抽好禮

便民新措施！基隆復康巴士新制6／1上路　三大優化擴大服務

基隆看守所攜手更保、法扶會　強化收容人法律防護力

短延時強降雨頻率升高　基隆強化劇烈天氣應變機制

導盲犬進元智校園　教您路上遇到牠要遵守「三不一問」

台南教育局攜17校媒合62國小　2400學童體驗職涯探索之旅

桃園捷運再傳捷報！綠線延伸中壢361億獲中央拍板定案

被白沙屯媽祖海放8km！頭旗「爬山路會合」流男兒淚喊：我們做到了

新北表揚35位義交楷模　侯友宜宣布明年協勤費調高15%

畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明宣判

銀髮族當心！詐團鎖定長者當車手　瑞芳警揭詐騙新話術

天王也追媽祖！任賢齊突現身「粉紅超跑」隊伍　香燈腳嗨搶拍

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛

畸形戀女主婚後供奉九尾狐招桃花　被指聯手客兄領殘障夫補助

世壯運倒數！新北市圖推「閱讀」運動會　完成挑戰抽好禮

印巴衝突影響歐洲航班取消　華航宣布退改票免收手續費

遠傳電信5G月租滲透率破44%　第一季營收260億創新高

#白沙屯媽祖 衝上南投松柏嶺！200年來首度駐駕受天宮

地方熱門新聞

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

桃園警犬隊表現佳　民代建議獎勵「毛警官」

白沙屯媽祖南投遶境創兩紀錄

屏科大校內嚴重車禍　男大生騎車被撞飛

詐騙案層出不窮　桃園民代籲警方謀對策

台南永華一街住宅竄出濃煙地下室起火搶救排煙

淡水古蹟博物館入選全球首屆百大故居

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

詐騙鬼島加劇退休潮！台南900警申退藍營促市府提對策補警力

新北運動中心登國際迎2025世壯運

致理科大就博會　初媒合率衝53.5%

山區大雨樹倒阻路38人受困　警民連手助脫困

臺大金山分院榮獲《遠見》ESG醫療永續獎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

宥勝爆離婚！配偶欄空白

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

台灣「速霸陸Solterra」官網下架

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面