便民新措施！基隆復康巴士新制6／1上路　三大優化擴大服務

▲照顧弱勢優先！基隆復康巴士新制6月實施，重障、失智者可提早預約。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府持續致力於打造友善宜居的無障礙城市，為提升身心障礙者及高齡長者的交通便利性，整合復康巴士與長照交通接送服務，今（7）日由基隆市長謝國樑正式宣布，「無障礙交通統一預約平台」正式上線，提供市民一站式預約服務，讓出行安排更加便捷。

謝國樑表示，過去民眾預約復康巴士或長照接送服務時，須分別聯繫不同車隊，經常出現重複叫車、資源浪費等情況。為有效整合交通資源，基隆市自今年起推動統一預約平台，整合全市30輛復康巴士與96輛長照接送車輛，提供即時且便利的預約管道，自即日起開放使用，讓身心障礙者及長照對象出門更輕鬆，實踐「有愛城市」的施政理念。

基隆市社會處長楊玉欣進一步指出，該平台不僅整合服務內容與叫車流程，更特別設計低障礙介面，方便行動不便者及長者使用。市民可透過電腦或手機快速完成預約，並結合「基隆社會處小幫手」LINE官方帳號，在熟悉的通訊平台上輕鬆點選叫車，打造科技與人本兼具的友善服務環境。

基隆市將於2025年6月1日同步上路復康巴士服務新制，透過三大措施全面優化服務內容，包括推動分級預約制，提供重度以上肢體障礙者、植物人及失智症者等服務優先權，開放最早可於14天前預約，確保高需求者可優先取得乘車資格；擴大服務範圍，未來服務對象不再限於特定障礙類別與等級，凡經評估有需要者皆可使用。

服務時間亦擴增至每週一至週日上午8時30分至晚間9時，服務區域延伸至整個基隆市及雙北地區，用途不設限，滿足民眾日常與多元出行需求；實施使用者付費制，依照計程車跳表計價標準計費，設有一般戶、低收入戶與中低收入戶三種補助方式。一般戶每日來回各1趟享有政府70%補助，低收及中低收入戶則提供90%補助，並每人每月提供8次免費搭乘服務，落實交通資源共享與永續使用理念。

謝國樑最後呼籲，有需求的市民可踴躍使用統一預約平台，善加運用整合資源提升生活便利性。即日起即可透過「基隆社會處小幫手」LINE官方帳號進入平台預約，或至基隆市政府社會處官網查詢更多資訊。