嘉義市管樂團辦海報設計比賽　鼓勵青年創作者

▲嘉義市管樂團團長宋偉銘老師(中)親自出席頒獎，表達對青年創作者的肯定與鼓勵 。（圖／嘉義市管樂團提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動音樂與視覺藝術跨界融合，嘉義市管樂團今年首度舉辦音樂會海報設計比賽，特別邀請嘉義地區高中職學生參賽，活動廣獲迴響，共徵得91件精彩作品，展現青少年對藝術的熱忱與創意。

▲《諸羅321回響：吹響嘉義的時代樂章》音樂會海報設計獎第一名，創作者為嘉義高商-許詠熏 。（圖／嘉義市管樂團提供）

比賽由嘉義大學視覺藝術學系主任謝其昌教授、嘉義高中退休教務主任、知名畫家王德合老師、南華大學視覺藝術與設計學系碩士羅惠貞老師擔綱評審，經初選與複選，選出兩場音樂會主題共計6位前三名得主與31位佳作學生，表現優異。

▲《豬探長之音樂謎中謎》音樂會海報設計獎第一名，創作者嘉義高商-羅昱晴。（圖／嘉義市管樂團提供）

本次比賽設有兩大主題，主題一《豬探長之音樂謎中謎》音樂會海報設計獎第1名由嘉義高商羅昱晴同學獲獎（獎金1萬元、獎狀乙幀）。



主題二《諸羅321回響：吹響嘉義的時代樂章》音樂會海報設計獎第1名由嘉義高商許詠熏同學獲獎（獎金1萬元、獎狀乙幀）。

頒獎典禮於7日下午在嘉義高商禮堂舉行，並由嘉義市管樂團團長宋偉銘老師親自出席頒獎，表達對青年創作者的肯定與鼓勵。

▲嘉義市管樂團音樂會海報設計比賽頒獎典禮 。（圖／嘉義市管樂團提供）

嘉義市管樂團表示，透過舉辦設計比賽，除了深化音樂文化的傳遞，更希望為在地藝術教育播下創意的種子。未來將持續舉辦結合音樂與藝術的多元活動，邀請社會大眾一同參與，讓嘉義成為藝術與文化共融的城市。