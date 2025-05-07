藍委稱南韓央行打臉賴清德　林楚茵：在野黨勿操作資訊差落井下石

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

新台幣匯率近日急升，南韓央行行長李昌鏞（Rhee Chang-yong）6日指出，亞洲貨幣走強，背後原因之一「正是美方對各國匯率政策的干預壓力」，國民黨立委王鴻薇批評這是「重重打臉總統賴清德」。對此，民進黨立委林楚茵今（7日）表示，台灣無從得知美韓如何談判，更無從評論，在野黨勿操作資訊落差落井下石，趁機操作「疑美論」。她強調，面對全球經濟挑戰，要的是同心協力，不是惡意扭曲國際發言，影響對外關係。



根據《韓聯社》6日報導，南韓央行行長李昌鏞表示，近期包括韓元在內的亞洲貨幣普遍走強，背後原因之一「正是美方對各國匯率政策的干預壓力」。因此，國民黨立委王鴻薇認為，李昌鏞說出實情重重打臉賴清德，提醒民進黨政府，當國內的經濟、金融正在面臨國際性重大危機時，很多謊言都毫無意義，想要再靠謊言治國，然後繼續搞罷免對立是沒有用的。

對此，林楚茵表示，這幾天不只新台幣升值，韓圜、日圓也同步走升，這是「事實」。賴清德總統和央行總裁楊金龍都已經說得很清楚，台美關稅談判並未涉及匯率。

林楚茵表示，南韓央行行長的發言，是針對南韓經濟與韓幣政策對韓國內部的發言，台灣無從得知美韓如何談判，更無從評論！

林楚茵認為，台灣在野黨勿操作資訊落差落井下石，站在外交專業的立場，韓國也不會越界評論台灣與美國的貿易談判，但可悲的是，台灣的在野黨竟然「見獵心喜」，趁機操作「疑美論」、利用資訊落差攻擊美國，打擊台灣士氣，甚至拉韓國背書製造外交困擾。

最後，林楚茵強調，所以賴總統第一時間呼籲「團結台灣」，可惜在野黨只會嘲諷，只想落井下石，面對全球經濟挑戰，台灣要的是同心協力，不是內鬥亂拳，更不是惡意扭曲國際發言，影響台灣對外關係。

▼南韓央行行長李昌鏞。（圖／達志影像）