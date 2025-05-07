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郭智輝爭議頻傳　最大「郭黑」王世堅罕見幫抱屈：他是有能力的

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

才傳出內閣要改組之際，經濟部長郭智輝又被周刊爆料邀公務對象到其創辦的崇越集團旗下高檔餐廳用餐，疑涉圖利，經濟部則澄清郭智輝是自己買單。而綠營最大「郭黑」綠委王世堅今（7日）受訪時罕見為郭智輝抱屈，並表示，「其實他個人出錢我是覺得無妨啦！他沒有任何惡意，也不是在為餐廳打知名度，因為他不必要嘛！」王也坦言，「我一開始是不喜歡郭智輝的啦，因為我不喜歡這樣的個性。但是如果深入理解他，會覺得郭智輝是有能力的」。

王世堅過去曾多次批評郭智輝，甚至重話轟郭「別再講沒意義的話」，堪稱綠營最大「郭黑」。對於郭智輝宴請爭議，王世堅表示，只要是為台灣好、為國家好，「其實他個人出錢我是覺得無妨啦，這是好事啦，但是畢竟我們的體制，那如果是以部長的身份邀請的，就是應該用公費來支付才對。那既然用公費支付，那當然就不能去他個人的餐廳，這當然是這樣」。

不過王世堅也指出，郭智輝這個例子有一點可以被理解，「他畢竟是用自己的錢，而且他是出於善意的，他並沒有任何惡意，也不是在為他的餐廳打知名度，因為他不必要嘛！那樣子的餐廳不必要再打什麼知名度」。

至於傳出郭智輝將是首批改組的閣員，王世堅則認為，如果是以郭智輝常常講錯話，當然會被列為第一對象，不過如果以他進步的程度，投入經濟政策、產業政策的努力程度而言，其實郭智輝是一直在進步當中，那在發言的部分，其實他也有收斂。

王世堅覺得，畢竟還不到一年，而且現在國事如麻，只希望每一位部長不但要進入狀況，而且要非常投入，要能夠熟悉掌握自己部會的政策，甚至提出比較前瞻性的做法，「在這個部分我看到他是有進步的」。

王世堅坦言，其實個人對郭智輝，「我一開始是不喜歡他的啦，因為我不喜歡這樣個性的啦。但是如果深入理解他，會覺得郭智輝是有能力的」。

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