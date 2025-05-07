郭智輝自家餐廳密宴AIT　周玉蔻：賴清德沒把他當自己人

▲針對經濟部長郭智輝（左）爭議，媒體人周玉蔻（右）認為郭的作風決不是賴系人馬的風格。（合成圖／左取自崇越科技網站、右為本刊資料照）

圖文／鏡週刊

經濟部長郭智輝再爆公私不分爭議！資深媒體人周玉蔻今（7日）在臉書直言，郭智輝以經濟部名義宴請AIT（美國在台協會）代表，卻選在由其家族持股、崇越集團旗下的「MD創作料理」餐廳舉行，整場花費超過22萬元，還大方贈送崇越產品伴手禮。周直言，郭這樣的作風「絕不是賴系人馬的風格」，賴總統不出聲，代表根本不把郭當自己人。

據本刊獨家揭露，4月28日晚間，郭智輝邀請AIT人員出席「經濟部感恩酒會」，地點位於台大校園內的MD餐廳，參與者約50人。宴會除有自助餐與酒水，現場還人手一袋寫有「安永鮮物」等字樣的紅色禮品袋，皆來自崇越旗下安永品牌。3天內，郭又二度赴該餐廳用餐，引發外界質疑其濫用職權圖利家族事業。

▲本刊直擊4月28日郭智輝宴請AIT後，晚間8點19分步出MD餐廳，搭車離去。

儘管郭智輝在入閣前已將崇越集團股權轉讓，但據查，其子仍擔任崇越董事，妻子則是該公司最大股東，整體持股市值超過21億元。部內人士透露，郭上任後多次在該餐廳與下屬會議、餐敘，有人更戲稱這裡是「郭部長的私廚」。

針對風波，周玉蔻分析，賴清德強調清廉、公私分明，郭這番操作已踩到底線，顯然與賴團隊風格格格不入。她強調：「我不是叫郭請辭，但總得有人出來當黑臉吧！」對於郭智輝強調該場餐會是由他自掏腰包出錢，但周玉蔻認為，這跟公款消費還是自己買單沒什麼大關係，據她了解，「內閣裡與賴親近的閣員和府內賴系人馬都不會做出這樣的事。」



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