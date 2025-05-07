女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

記者鄧木卿／台中報導

2名女大學生上午（7日）9點20分騎機車要去學校上課，在清水區中清路8段、中華路停等紅燈，突然一對可愛柴犬母子向她們走來，直接跳上她們的機車踏板不走，女大學生覺得好笑，直呼「卡哇依」，「難道想要兜風嗎？」由於趕著上課，只好載著柴犬直奔光華派出所求助，員警上網搜尋10多分鐘，果然在清水小鎮看到飼主的po文，及時通知前來領回，結束一場驚魂記。

▲2名女大學生停等紅燈時，一對柴犬母子突然跳上機車踏板，女大生求助警方後順利通知飼主。（圖／警方提供，下同）

黃姓男飼主早上8點40分左右打開大門時，飼養的2隻柴犬母子一下子就溜出去，等到他發現狗狗不見時，立即外出一路找尋到龍井區，都沒有尋獲，於是，趕緊在臉書社群PO文請求網友協尋。

2名女大生載著柴犬一到派出所，柴犬跳下車後，有如回到自己家一般，毫不懼怕的一階一階跳上階梯，女大生跟在後面一起走進派出所「這2隻跳上我的車應該走失了」，光華所員警張鈞翔發現2隻柴犬進入派出所後，沒亂叫只是乖乖趴著休息，萌樣好可愛，張員研判飼主應會外出找尋或透過社群臉書發文，經上網搜尋10多鐘，果真發現飼主PO協尋，即時通知前來領回。

黃男表示，這對母子平時很乖，也不曾走遠，雖然及時尋找仍然找不到，只好PO文請求協尋，感謝女大生及警方幫忙尋回。