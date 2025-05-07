　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

記者鄧木卿／台中報導

2名女大學生上午（7日）9點20分騎機車要去學校上課，在清水區中清路8段、中華路停等紅燈，突然一對可愛柴犬母子向她們走來，直接跳上她們的機車踏板不走，女大學生覺得好笑，直呼「卡哇依」，「難道想要兜風嗎？」由於趕著上課，只好載著柴犬直奔光華派出所求助，員警上網搜尋10多分鐘，果然在清水小鎮看到飼主的po文，及時通知前來領回，結束一場驚魂記。

▲▼2名女大學生停等紅燈時，一對柴犬母子突然跳上機車踏板，女大生求助警方後順利通知飼主。（圖／警方提供，下同）

▲2名女大學生停等紅燈時，一對柴犬母子突然跳上機車踏板，女大生求助警方後順利通知飼主。（圖／警方提供，下同）

黃姓男飼主早上8點40分左右打開大門時，飼養的2隻柴犬母子一下子就溜出去，等到他發現狗狗不見時，立即外出一路找尋到龍井區，都沒有尋獲，於是，趕緊在臉書社群PO文請求網友協尋。

2名女大生載著柴犬一到派出所，柴犬跳下車後，有如回到自己家一般，毫不懼怕的一階一階跳上階梯，女大生跟在後面一起走進派出所「這2隻跳上我的車應該走失了」，光華所員警張鈞翔發現2隻柴犬進入派出所後，沒亂叫只是乖乖趴著休息，萌樣好可愛，張員研判飼主應會外出找尋或透過社群臉書發文，經上網搜尋10多鐘，果真發現飼主PO協尋，即時通知前來領回。

▲▼2名女大學生停等紅燈時，一對柴犬母子突然跳上機車踏板，女大生求助警方後順利通知飼主。（圖／警方提供，下同）

黃男表示，這對母子平時很乖，也不曾走遠，雖然及時尋找仍然找不到，只好PO文請求協尋，感謝女大生及警方幫忙尋回。

▲▼2名女大學生停等紅燈時，一對柴犬母子突然跳上機車踏板，女大生求助警方後順利通知飼主。（圖／警方提供，下同）

▲▼2名女大學生停等紅燈時，一對柴犬母子突然跳上機車踏板，女大生求助警方後順利通知飼主。（圖／警方提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷怒吼「陳金鋒下台」！　領隊林華韋回應了
女童搭Uber弄濕特斯拉「遭索賠4萬」　估價單曝！全場傻眼
巴基斯坦擊落5架印戰機　殲10梟龍「娘家」成飛股票暴漲
李珠珢爆佔C位耍大牌　網翻「球場飯拍片」打臉
被砍照「爆是圖庫抓的」　YTR反擊：金賽綸音檔是AI造假
許光漢當兵溫柔唱《紅豆》畫面曝！　他讚：本人超親民
飛東京「還沒出發先噴5萬」　他傻：真的比國旅省？
上個月才換美金定存「慘賠1個月薪水」　釣一票苦主：2天虧3千

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

「活塞運動」卻中途喊卡！他理智線秒斷狂毆女砲友　下場慘了

貼膜店業者暗槓客人勞力士賣17萬　上網買仿冒品矇騙遭識破

結婚5年需養前妻一輩子！新竹工程師趁她懷孕買春　下場超慘

色保全硬上女保險業務　認錯賠償30萬和解獲緩刑

涉北市罷綠委死亡連署！賴苡任、李孝亮交保　抵北檢應訊畫面曝

網銀帳號密碼給詐團使用害29人被騙　女遭判刑8月再賠110萬

「5毒喪屍」逆撞康橋車隊釀7輕重傷　嗎啡超標1106倍遭求刑10年

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

「活塞運動」卻中途喊卡！他理智線秒斷狂毆女砲友　下場慘了

貼膜店業者暗槓客人勞力士賣17萬　上網買仿冒品矇騙遭識破

結婚5年需養前妻一輩子！新竹工程師趁她懷孕買春　下場超慘

色保全硬上女保險業務　認錯賠償30萬和解獲緩刑

涉北市罷綠委死亡連署！賴苡任、李孝亮交保　抵北檢應訊畫面曝

網銀帳號密碼給詐團使用害29人被騙　女遭判刑8月再賠110萬

「5毒喪屍」逆撞康橋車隊釀7輕重傷　嗎啡超標1106倍遭求刑10年

女大生停等紅燈　柴犬母子突跳上機車踏板！她載到警所求助

雲林白牌車行是毒窟！司機外送一條龍　檢警攻堅抄出海量毒品

138.9萬不變！台灣KIA推「Sportage冒險版」　全台最大展間開幕

影響超越烏俄戰爭！　盧比歐：中國才是最大威脅

快逃！台灣散戶大軍狂賣美債ETF　流入資金曾是亞洲第一

快訊／15:41東南部海域規模4.1「極淺層地震」　最大震度2級

超高齡社會快來了！　Q1繼承移轉棟數寫歷史次高

南投警狂追色情養生館闆娘！11度洩露臨檢時間　二審判決曝

大撒幣！Epic Games更新分潤政策　開發收益沒3000萬免抽成

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包　必住日本首間瑰麗酒店

君品轉型都會度假酒店！早餐延長開放到中午「還可無限次進出」

戰績低迷引爆陳金鋒下台聲浪　林華韋力挺教練團：沒有調動想法

【泰格與雪兒】潑冷水

社會熱門新聞

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

被拐去泰緬詐騙園區　55名「豬仔」返台畫面曝

噁警入侵女同事住處裝針孔　藏113支兒少性影像

對岸收買黑幫當「侵台內應」　價碼曝光　

獨／泰國副總理親下重手　緬甸詐團7千人失業

台中詐團18男2女想偷渡　躲漁船3坪密艙險悶死

即／22噸鐵捲噴飛　女騎士右腿遭砸嚴重變形

更多熱門

相關新聞

桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！罰單金額曝

桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！罰單金額曝

桃園市林姓男子昨（6）日晚間酒後仍騎車上路，行經蘆竹區油管路附近時因行車搖晃遭員警攔查，林男佯裝配合停車受檢，卻趁員警上前盤查時猛加油門還衝撞員警逃逸，員警自後追趕並呼叫線上警力圍捕，以優勢警力圍捕林嫌到案，經酒測後酒測值為每公升0.74毫克。

陳修將第8次回「老地方」　一夜安眠睡醒喊手痛

陳修將第8次回「老地方」　一夜安眠睡醒喊手痛

垃圾分類釀衝突　斗南清潔隊員遭廚餘桶敲頭

垃圾分類釀衝突　斗南清潔隊員遭廚餘桶敲頭

2男躲商旅吸毒叫外送　開門驚見一群警察

2男躲商旅吸毒叫外送　開門驚見一群警察

金門白車追撞瑪莎拉蒂　駕駛恐慘賠

金門白車追撞瑪莎拉蒂　駕駛恐慘賠

關鍵字：

柴犬光華所女大生兜風影音

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

宥勝爆離婚！配偶欄空白

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面