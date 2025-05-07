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桃園男無照酒駕騎車撞警逃逸！一路違規吃17萬6400元罰單

▲桃園市林姓男子昨晚酒後騎車被蘆竹警方攔查，佯裝配合受檢卻衝撞員警逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林姓男子昨晚酒後騎車被蘆竹警方攔查，佯裝配合受檢卻衝撞員警逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（6）日晚間酒後仍騎車上路，行經蘆竹區油管路附近時因行車搖晃遭員警攔查，林男佯裝配合停車受檢，卻趁員警上前盤查時猛加油門還衝撞員警逃逸，員警自後追趕並呼叫線上警力圍捕，以優勢警力圍捕林嫌到案，經酒測後酒測值為每公升0.74毫克，員警查出林男曾因酒駕被吊扣牌照，除依公共危險罪嫌與加重妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦外，違規部分包括無照駕駛、逆向、闖紅燈等，經舉發罰鍰達新台幣17萬6400元。

蘆竹警方指出，昨晚9時許，40歲林姓男子騎車行經蘆竹區油管路一段與大豐街口處，南崁派出所員警執行稽查勤務時，發現林男行車搖晃不穩，遂上前欲攔查，未料林男佯稱配合路檢停車，趁員警上前盤查時，突然猛加油門衝撞執勤警員與警用機車後逃逸。

▲桃園市林姓男子昨晚酒後騎車被蘆竹警方攔查，卻衝撞員警逃逸，員警追捕後壓制到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲員警追捕林男。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警被衝撞後所幸未受傷，立即展開追捕，過程中林男沿途多次闖紅燈逆向危險駕駛，嚴重危害其他用路人安全，經追捕數公里後，林男於蘆竹區南崁路一段、錦順街口欲迴轉時被員警圍捕制伏。員警查出林男渾身酒氣，經實施酒測呼氣值測試，其酒測值高達每公升0.7毫克，已遠超過法定標準。

警方調查，林男酒後駕車，且盤查過程時意圖衝撞員警及警用機車逃逸，此外，林男被查出曾因酒駕被吊扣牌照，涉及無照駕駛、逆向行駛、闖紅燈及攔查拒檢等，經舉發罰鍰達新台幣17萬6400元，另外涉及公共危險與加重妨害公務罪嫌則移送桃檢偵辦。

▲蘆竹警分局南崁派出所副所長何建泰說明圍捕林姓犯嫌過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蘆竹警分局南崁派出所副所長何建泰說明圍捕林嫌過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方呼籲，酒後駕車害人害己，切勿心存僥倖，警方將持續加強交通稽查，嚴厲取締各項違規行為，以維護轄區交通安全與民眾生命財產安全。對任何挑戰公權力、危害執勤員警安全行為，警方將嚴正執法，絕不寬貸。

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