逃亡339天拒捕！陳修將第8次回「老地方」　一夜安眠睡醒喊手痛

記者唐詠絮／彰化報導

76行者前總召陳修將涉嫌虐殺胡姓小女友判刑10年10月，去年5月棄保逃亡，逃亡339天於5日晚間在員林市遭警方逮捕時，他攜帶槍彈、以辣椒水攻擊拒捕，造成2名警員受傷，最終仍被制伏，昨(6日)移送時狼狽坐上警車移送，訊後回到他熟悉的彰化看守所，安穩睡了一夜，今天上午除了喊手痛外，吃飯也正常。

▲陳修將虐殺小女友棄保潛逃遭逮。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲陳修將虐殺小女友逃亡近一年落網了，遭逮時拒捕、使用辣椒水攻擊警方罪加一等。

6日移送時，陳修將左手纏著布條，神情疲憊地坐上警車，隨後被押解進入他「熟悉」的彰化看守所。這已是他人生第8度進出該所，所方安排他與其他收容人同住。他在所內第一夜情緒平穩，晚餐食用榨菜雞丁、豆腐、時令蔬菜及紫菜湯，早餐則是甜麵包配豆漿，飲食正常且夜間安穩入睡，僅抱怨左手疼痛，所方將安排戒護就醫。

▲陳修將虐殺小女友棄保潛逃遭逮關進彰化看守所。

陳修將的人生充滿戲劇性轉折，年輕時曾混跡黑道，涉及吸毒、強盜及經營應召站，前後六度入獄，卻在獄中受教誨師感化而決心向善，甚至投身公益遺體修復工作。然而，2021年他因與胡姓女友爭執，涉嫌施暴致死，第7度關進彰化看守所，事後不僅否認犯行，還因轉讓一粒眠毒品遭判刑，之後獲得30萬交保並與前妻離婚，經濟陷入困境，無力賠償被害家屬，最終選擇棄保潛逃。逃亡期間，他行蹤隱密，曾出沒南部地區，甚至避開戶籍地田中鎮住處，直至刑大掌握情資，鎖定其藏身處，才一舉緝捕歸案。

▲陳修將2021年涉殺小女友遭逮。（圖／ETtoday資料照）

此次落網，也讓陳修將第8度度回到熟悉的鐵窗生涯。從年少輕狂到改過向善，再因感情糾葛淪為殺人犯，最終在逃亡近339天後狼狽被捕，其人生起伏令人唏噓。涉嫌持有槍砲彈藥檢方將另案偵辦，建請法官從重量刑，並將依法發監執行。

▲陳修將虐殺小女友逃亡339天落網了，遭逮時拒捕、使用辣椒水攻擊警方罪加一等。