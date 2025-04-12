台灣列美「首波關稅談判名單」！學者：美視台為關鍵戰略夥伴

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台灣列美「首波關稅談判名單」！學者陳文甲：美視台為區域關鍵夥伴

▲▼台美關係，美台關係。（圖／路透）

▲美將與台、以啟動關稅談判。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

總統賴清德昨（11日）表示，「台灣現在是美國政府列在第一批談判的名單裡面」，而美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也在晚間表示，將在美國時間11日（台灣時間跨12日）與台灣和以色列的代表就關稅問題展開對談。對此，學者分析，這反映了美國對台灣在區域安全穩定上的重視。

根據《中央社》報導，政治大學國際事務學院兼任副教授陳文甲表示，台灣與以色列同列為第一波談判國家，顯示美國在地緣政治與產業鏈上的強化，以及對印太區域的戰略布局，而台灣位於第一島鏈核心，是抗衡中國影響力的重要節點，這也意味著美國將台灣視為區域安全穩定的關鍵夥伴。

此外，陳文甲提到，台美在半導體製造領域具有互補性，而以美在高科技與資安領域的合作也有助於建立「去中化」的高科技供應鏈，因此美國將台灣與以色列列為首批談判國家，不僅鞏固了兩國在全球科技產業的戰略地位，也深化了美國及其盟友的科技聯盟，強化抗風險能力。

據悉，葛里爾稍早已經與越南進行了長時間的商討。對於即將展開的台美關稅談判，行政院經貿談判辦公室表示，目前仍在交涉階段，一旦有具體進展將適時對外說明。

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