文總《WE ARE我們的除夕夜》奪國際鉑金獎　唯一獲獎除夕特別節目

▲由文化總會製作之除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》，今（14）獲國際獎項鍍金肯定，2025年繆思創意獎（MUSE Creative Awards）中，《WE ARE》於「活動：演唱會」此分類，奪得最高榮譽鉑金獎（Platinum）獎。（圖／文化總會提供）



記者陶本和／台北報導

由文化總會製作之除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》，今（14）獲國際獎項鍍金肯定，2025年繆思創意獎（MUSE Creative Awards）中，《WE ARE》於「活動：演唱會」此分類，奪得最高榮譽鉑金獎（Platinum）獎。

繆思創意獎是由美國國際獎項協會（International Awards Associate）所舉辦，自2015年創立至今，為全球創意及設計界最具影響力的獎項之一。該獎項每年吸引世界各國無數優秀作品角逐，除了廣設項目表揚當代於各領域展現無限創意的優秀人士及團隊外，更於文化界享有極高鑑別度，深受國際矚目。

文總表示，《WE ARE》以跨世代、跨領域、跨國際等元素打造了11大主題，包含迎接2025金鐘60年、向台灣運動選手致敬、經典歌廳秀、跨國及跨界共演等精彩企劃，融合了經典與創新，串聯起全台不同世代。自節目開播至今，已成為眾多除夕特別節目中最有「台灣味」的指標之一，更是闔家觀賞的新年重頭戲。

文總指出，本次的舞台設計將兩側延伸至觀眾席，呈現出擁抱觀眾的景象，打造為一場沉浸式的至高盛宴，並以對開螢幕、中隔屏、2座高空載台、4座升降舞台，增加舞台層次與視角變化；而最讓觀眾津津樂道的視覺效果，則是藉由501顆燈具，搭配燈光及雷射設計所創造而出，從內容企劃至所有軟硬體的精心設計，讓《WE ARE》從除夕特別節目中脫穎而出，讓國際為之驚豔。

繆思創意獎評審團表示，《WE ARE》在創意理念與整體執行上皆展現卓越水準，堪稱業界典範。主辦單位更獻上誠摯祝賀，盛讚本節目為該領域中極具代表性的國際級作品，並期待未來持續綻放更耀眼的光芒。

文總秘書長李厚慶則表示，未來文總將繼續努力延續這份榮耀，藉由更豐富的內容及呈現方式，讓全世界看見台灣最引以為傲的多元文化。

▼由文化總會製作之除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》，今（14）獲國際獎項鍍金肯定，2025年繆思創意獎（MUSE Creative Awards）中，《WE ARE》於「活動：演唱會」此分類，奪得最高榮譽鉑金獎（Platinum）獎。（圖／文化總會提供）

