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1男1女美國遊客闖阿里山「眠月線」走鐵軌被抓　最重罰5萬

▲▼1男1女美國遊客闖阿里山「眠月線」走鐵軌被抓　最重罰5萬。（圖／林鐵處）

▲1男1女美國遊客闖阿里山「眠月線」，行走鐵軌當場被抓。（圖／林鐵處）

記者許力方／綜合報導

阿里山林鐵列車去年才發生旅行社違法代遊客擅闖鐵軌區，造成女遊客遭列車擦撞受傷，1日農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵處）會同嘉義警方前往取締，在眠月線當場發現2名美國籍遊客違規行走軌道，違者將處最高5萬元罰鍰。

林鐵處指出，阿里山林業鐵路自去年7月6日全線通車後，增開嘉義至阿里山往返的列車，常有發現民眾無視安全警示，冒險行走軌道，違反《鐵路法》相關規定。林鐵處自去年12月至今年4月，已會同嘉義縣警察局竹崎分局執行8次聯合取締，共計9名違規民眾受罰。

▲▼1男1女美國遊客闖阿里山「眠月線」走鐵軌被抓　最重罰5萬。（圖／林鐵處）

1日上午，林鐵處與警方再度前往眠月線沼平車站至十字分道區段執行取締，當場發現2名前往眠月線的美國籍遊客，違規行走祝山線鐵道進入眠月線台灣一葉蘭自然保留區。依鐵路法第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內，違者將處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。為一人一罰，後續將由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。

林鐵處提醒，前往眠月線一葉蘭自然保留區的遊客，可搭乘林鐵至沼平車站下車後，沿著步道前往姊妹潭的方向，再順著「塔山登山步道」指標，走到木棧平台登山口進入眠月線，因路線位於台灣一葉蘭自然保留區，進入前須先至農業部林業及自然保育署網站「自然保護區域進入申請系統」申請。

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