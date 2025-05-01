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大媽「偷19個水溝蓋回家」蓋鵝圈！　她心虛稱：以前都沒被發現

▲王女偷來的水溝蓋。（圖／翻攝自微博／湖北日報）

▲王女偷來的水溝蓋。（圖／翻攝自微博／湖北日報）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北宜昌一名王姓大媽近日為了在家中蓋鵝圈，在街上一路連偷了9個水溝蓋。警方透過監視器追查到王女家後，竟在她家中，發現偷來的19個水溝蓋，皆用於鋪設豬圈、雞圈等。王女向警方坦言，「只是拿回家鋪而已。」

據《湖北日報》報導，當地警方表示，接獲一起「街上連續9個水溝蓋不翼而飛」的報案後，緊急透過監視器畫面追查，發現騎著紅色三輪車，戴著口罩帽子的王女。警方到王女家搜查才發現，遭竊的水溝蓋竟高達19個。

▲王女用三輪車載偷來的水溝蓋。（圖／翻攝自微博／湖北日報）

▲▼大媽「偷19個水溝蓋回家」蓋鵝圈。（圖／翻攝自微博／湖北日報）

▲王女用三輪車載偷來的水溝蓋。（圖／翻攝自微博／湖北日報，上同）

警方調查指出，王女自2024年9月起，就盯上了鎮菱路沿線的水溝蓋，最初她騎著無牌電動兩輪車，徒手摳蓋眼盜取，因為王女每次都是偷竊一兩個，社區工作人員發現水溝蓋遺失後，以為是自然損毀，於是及時補充上了新的，並未報警。

▲▼大媽「偷19個水溝蓋回家」蓋鵝圈。（圖／翻攝自微博／湖北日報）

▲王女坦承偷竊。（圖／翻攝自微博／湖北日報）

警方表示，因長期未被發現，王女愈發肆無忌憚，為了運輸方便，她將車輛升級為電動三輪車，還攜帶撬棍作案，「偷來的水溝蓋被她鋪在豬圈內、菜園角落、雞舍牆邊等，2025年4月，她計畫新建鵝圈，竟然短時間內連偷9個，才讓社區人員發現端倪。」

報導指出，目前案件正在進行中，王女將因破壞公物依法處罰。

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