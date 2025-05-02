全聯「水餃泡麵節」一餐不到20元！還有「1元買菜日」爆殺價

▲全聯「水餃泡麵節」下殺，一餐最低不到20元就能飽足。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

報稅季省一波！全聯今（2日）起至5月15日推出「水餃泡麵節」，包括CP值超高的冷凍水餃，單顆最低不到1.5元，泡麵類也有多項折扣，滿額再現折，換算下來最低「不到20元就能吃一餐」。小時達還有連續兩周的周四「1元買菜日」，可用1元爆殺價買到鴻禧菇、小白菜等。

全聯觀察2019~2021年受到疫情影響，方便的冷凍水餃銷量快速成長，成為家家戶戶必囤美食，2024年冷凍水餃業績突破12億元，雙位數成長。因此除了消費者喜愛的豬肉、高麗菜豬肉、韭菜、瓜仔雞肉外，也持續網羅各式名店，推出聯名款、創新口味。

全聯5月2日至5月15日一年一度「水餃泡麵節」，主打不只吃得省，也端出多項新品讓消費者嚐鮮。門市還有全店冷凍水餃單筆「任2件現折10元」；全店速泡麵商品單筆「每滿299元，現折30元」。

▲全聯持續網羅各式名店，推出獨家商品。（圖／業者提供）

●獨家名店系列

獨家上市「丟丟妹蝦仁水餃460g(20入)」，將整尾蝦包進Q彈餃子皮內，真材實料鮮嫩爆汁，一口就愛上，活動期間嚐鮮價單盒239元，買1送1，平均每盒只要120元。

網路人氣品項，也是2019年獲得米其林指南必比登推介的夜市小吃「小王煮瓜水餃-瓜仔肉/黑金滷肉汁550g」兩種口味神還原老店明星商品，在家也能吃到米其林等級的好味道，每包139元，平均單顆約5.6元。

▲明星商品還有全聯獨家販售的日系名店「大阪王將」。（圖／業者提供）

明星商品還有全聯獨家販售的日系名店「大阪王將」，2024年12月獨家開發與日本同步販售的「大阪王將冰花圓盤煎餃240g」，迅速在各大社群平台掀起開箱熱潮，結合大阪王將獨門配方與台灣獨家技術，烹調不需任何食用油或水，只需將煎餃整塊放入平底鍋，蓋上鍋蓋煎烤後，即可享用飽滿多汁又酥脆的冰花煎餃，活動期間每包特價119元。

同時還有「大阪王將煎餃256g(16入)」每包特價139元、經典「大阪王將QQ水餃子/水餃450g~500g(25入)」每包特價149元，平均單顆只要6元，在家省荷包也能享受名店好滋味。

●省錢高CP值推薦

▲報稅季省錢推薦，平均單顆只要1.5元。（圖／業者提供）

報稅季省錢首選推薦「奇津旺餃高麗菜豬肉，1700g (約100粒)」清爽蔬脆口感，搭配嚴選豬腿肉多汁飽滿，每包特價147元，平均單顆只要1.5元。

同樣也是高CP值省錢必吃「奇美冷凍熟水餃 高麗菜豬肉/素食(1275g)」，每包特價124元，平均單顆1.7元，煮、蒸、煎都很合適。

素食口味首推「義美素食水餃高麗菜 (1050g) 」每包特價129元，平均單顆2.2元，20顆下鍋，一餐不到50元CP值超高。

▲省錢吃一餐，除了水餃也少不了泡麵。（圖／業者提供）

●泡麵優惠

省錢吃一餐，除了水餃也少不了泡麵，搭配雞蛋、蔬菜，以及各式肉類等生鮮食材也能吃得滿足。近年異國口味泡麵異軍突起，特別是韓式經典風味、南洋酸辣口味，分別主打Q彈麵體、層次豐富的香料，廣受消費者喜愛，2024年全聯麵製品業績突破62億元。

「韓國不倒翁金拉麵(原味)杯麵」主打道地韓式麵體Q彈有勁，搭配濃郁湯頭和香菇鮮香滋味，活動期間每杯特價38元，有原味、辛辣兩種口味，還有「防彈少年團JIN限定版肖像杯」吸引粉絲收藏。

▲金拉麵還有「防彈少年團JIN限定版肖像杯」。（圖／業者提供）

金車經典漢寶系列推出新口味「金車漢寶肉燥擔仔風味麵」秘汁肉燥打造臺南國宴級的熟悉好味道，每杯特價25元；乾杯麵首推「味味A炒泡麵 爆香三杯風味」經典不敗台式三杯風味，每杯特價29元。

不到20元吃一餐，鎖定各式包麵下殺，經典不敗「統一麵蔥燒牛肉風味(包麵) 90gx5入」每袋特價78元，平均單入只要15.6元。全聯新上市「維力大乾麵三杯雞風味95g x5入」每袋特價79元，平均單入只要15.8元。

南洋風超人氣品項「營多珍饌系列印尼極品炒麵80g x5入」每袋特價69元，平均單入只要13.8元。「味丹福利麵館湯麵蔥燒牛肉72gx5入」每袋特價49元，平均單入只要9.8元。買多搭配滿額現折，可趁機囤起來省一波。

●全聯小時達「1元買菜」

「全聯小時達」一鍵下單最快30分鐘送到家，5月2日至5月15日同步祭出「水餃泡麵節」達指定門檻享贈點，冷凍水餃單筆任2件贈100福利點，速泡麵商品單筆每滿299元贈300福利點。搭配5月3日至5月11日每周六、日加碼，單筆消費滿888元，輸入指定折扣碼【便宜到哭】現折100元。

▲全聯小時達搶便宜還有周四「1元買菜日」。（圖／業者提供）

搶便宜還有周四「1元買菜日」，5月8日有「有機鴻喜菇/有機雪白菇」折後爆殺價1元，5月15日「小白菜」折後同樣下殺1元。

★超商優惠

●全家會員優惠

全家即日起至5月4日，多款飲品、甜點、泡麵、民生日用品都有買1送1、第二件10元、多件優惠。Let’s Café 特大拿鐵、特大美式、「Let's Tea系列飲品」如仙女醇奶茶、特大冰4水果茶等，通通享「第二杯10元」。

零食及泡麵方面，農心辛拉麵、Paldo八道便當盒泡麵、Gery厚醬起司蘇打餅、盛香珍蒜味堅果等皆有「買1送1」，星太郎雞汁點心麵「買3送3」。

▼全家會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



●7-11 優惠

7-ELEVEN門市推出指定咖啡「買2送2」，在APP「OPENPOINT行動隨時取」精品咖啡限時「買7送7」；即日起至5月4日還推出「咖啡51杯下殺」、「上百杯5100元狂省」組合方案。

●OPENPOINT行動隨時取

「CITY PRIMA精品會員日」即日起到5月3日：

1. CITY PRIMA中杯精品美式(冰/熱)，買7送7，限量5萬組。

2. CITY PRIMA中杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7，限量2萬組。

3. CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7，限量3萬組。

4. CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7，限量2萬組。

▲7-11咖啡「買2送2、買7送7」優惠。（圖／業者提供）

門市優惠，5月1日至5月4日：

1. 精品大杯美式，買2送2（原價100元/杯）。

2. 精品大杯拿鐵，買2送2（原價110元/杯）。

3. 大杯精品馥芮白，第2杯10元（原價120元/杯）。

4. 福岡八女濃抹茶拿鐵，第2杯10元（原價65元/杯）。

5. 鹿兒島濃焙茶拿鐵，第2杯10元（原價65元/杯）。

6. 水果冰沙-多肉葡萄，買1送1（原價85元/杯）。

7. 冰淇淋紅茶，買1送1（原價65元/杯）。