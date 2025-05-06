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韓央行行長爆美施壓亞幣升值　台網大讚：吃了誠實豆沙包

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲新台幣等亞洲貨幣近日大漲。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近期亞洲貨幣集體大漲，新台幣2個交易日暴力連升後，6日止升回貶，以貶1.45角、30.28元作收。針對亞幣大漲一事，韓國央行總裁李昌鏞表示，主因是美國政府向亞洲國家施壓，要求提升匯率，報導出來後，台灣網友大讚「欣賞他的誠實」。

據《韓聯社》報導，韓國央行總裁李昌鏞前往米蘭參加亞洲開發銀行（ADB）年會，6日於記者會上表示，近期亞洲貨幣，包括韓元在內，出現升值趨勢，部分原因是美國政府施壓亞洲國家提升匯率，此外也因市場預期美中貿易談判可能重啟，「目前判斷匯率是否已觸底仍為時過早」、「我們尚不確定美國究竟希望美元走強還是走弱，但匯率在長期來看並非能隨我們意願改變的事。」

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財經粉專「游庭皓的財經皓角」PO出報導表示，「大家都知道原因，但總要有個人幫忙說出來，這樣台日央行，也許壓力就沒這麼大了。」

網友看完紛紛留言，「這才是行長該有的樣子」、 「目前沒總統的國家的官員比較沒壓力？！」「不是要找禿鷹唷」、「韓國央行行長在亞洲開發銀行年會這種大場合說的話，可信度比可撥的半碼龍強百倍」、「這人吃了誠實豆沙包啊」、「金龍：你為什麼不早點說啊你」、「升值最多的說美爸沒要求升值」、「好了，所以是誰說謊」、「至少人家敢說，我們…痾我還是不說好了，都揚言要對付造謠的人了，會怕捏」。

大家都知道原因，但總要有個人幫忙說出來，這樣台日央行，也許壓力就沒這麼大了。 根據《韓聯社》報導，韓國央行行長李昌鏑，週二在米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）年會時，談到近期韓元兌美元的強勁升值，李昌鏑指出韓元匯率創下自去年11月底以來的新高，包括韓元在內的亞洲貨幣之所以上漲，部分原因是美國政府與各國會面時，向亞洲國家施壓要求其貨幣升值；另外的原因是外界看好美中之間重啟談判，達成協議的可能性提高。

游庭皓的財經皓角發佈於 2025年5月6日 星期二
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