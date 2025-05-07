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空少機師變董座！　疫情逆勢獲利93.8億

華航董事長高星潢上任滿月接受本刊專訪，暢談穩健永續經營華航的理念。

▲華航董事長高星潢上任滿月接受本刊專訪，暢談穩健永續經營華航的理念。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年靠著疫後報復性旅遊，讓華航大賺143億元，各界都看好今年續旺。沒想到，甫於3月底接任華航新董座的高星潢，上任第2天就遇上川普關稅海嘯大難題。上週二（4月29日），高星潢在大園華航園區接受本刊專訪，笑稱4年前接總座，疫情挑戰更為嚴峻，就是從「亂中理出頭緒」。除重新盤整迎戰關稅衝擊，他也暢談華航該如何面對缺機、地緣政治挑戰，基層出身的他更宣示任內就是要維持華航永續穩健，不會將鎂光燈聚焦在自己身上。

「海嘯第一排受衝擊的是企業、第二排承攬貨運的海空運、第三排是消費者。但我認為長期運輸需求仍在，端看路徑如何調整。」上週二，一身筆挺西裝、別著具有華航意象的徽章與領帶，華航董事長高星潢坐在桃園機場旁的華航園區裡接受本刊專訪，一開場就對美國總統川普掀起的關稅海嘯侃侃而談。

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高星潢今年3月30日真除董座，時隔3天，4月3日就遇上川普宣布調高各國進口美國關稅的大難題，一下子客戶下訂的輸美貨運包機先後取消，沒想到，48小時內川普又延長90天寬限期，客戶又馬上回訂，讓華航團隊忙得不可開交。

受關稅海嘯近一個月折騰，高星潢受訪時卻顯得從容。關鍵就在於，他上一個經歷的挑戰更加嚴苛。原來，2020年全球遇上新冠疫情肆虐，從基層空服員、機師出身的他，2021年臨危受命接下總經理一職，同時還繼續飛行工作，面臨不斷隔離的規範。「那才真的叫慘啊！我們也慢慢從亂中理出頭緒。」高星潢回憶說。

疫情期間，航空公司位於巨浪第一排，同業九成九虧損，超過四十家破產情況下，高星潢火力全開鎖定貨運商機，將閒置客機轉為貨運包機，成功帶領華航逆勢成長，寫下當年度獲利93.8億元、歷史次佳的成績，提起這一段歷史，高星潢臉上的笑容藏不住自豪。

靠著不裁員跟員工培養起革命情感，並持續拓展全球航網，讓華航在疫後掀起全球報復性旅遊，客、貨運同時大爆發的盛況下，去年獲利大賺近143億元，寫下營收、獲利、每股盈餘同創歷史新高紀錄。

誰能料到，接下董座的他必須馬上面對史無前例的關稅海嘯挑戰。尤其是擁有國籍航空最多貨機機隊的華航，穩居航空貨運龍頭，營收占比高達三成六，自然要謹慎因應。

像是交通部長陳世凱就曾透露，關稅一宣布當下，貨運需求曾短暫下滑5個百分點，暫緩實施後就立即回升。「關稅來了會怎麼樣？我跟你說，當Walmart貨架空了的時候，美國人就會慌了。同時，你認為未來大家有可能不再購買電商貨品嗎？」高星潢直言，貨運經過一段時間盤整後，需求仍在，只要快速調整路徑就不是太大問題，

究竟該如何調整？高星潢指出，「過去貨運航網多由中國飛往美國、歐洲，關稅戰後則改為東南亞收貨再轉進歐美，也就是說，越南、馬來西亞等東南亞國家及印度貨源增多，華航會用更多貨機增班。」

據了解，華航在第一時間就嗅到美中航線運能會大幅下降，客戶紛紛轉向由東南亞出貨，高星潢立即派貨機在越南、新加坡、菲律賓收貨，統一回台灣分類，再轉飛歐、美、日等地，成功搶到一波急單。

問起華航的未來，高星潢直言，「董事長這個位置，我可能做個2、3年就功成身退，下一個董事長還要帶領公司持續走下去。」誠如他所言，不走吸引目光的浮誇風，而是透過持續購機擴增航班、精進航網，才能讓成立逾一甲子的華航穩健永續經營。


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