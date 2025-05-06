綠營私下諷「民進黨柯文哲」　郭智輝失言、爭議一籮筐

▲郭智輝隨賴清德政府上任後風波不斷，一再爆出失言等爭議。圖為2人去年10月參訪林口長庚畫面。（圖／總統府提供）

圖文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指經濟部長郭智輝頻繁赴老東家崇越集團旗下的餐廳邀宴用餐、開會，因郭的家人仍在崇越持股、當董事，遭質疑公私不分，有圖利崇越之嫌。而郭上任後惹出的大小爭議一波又一波，失言頻率高到連不少民進黨要角私下都頻搖頭，郭公開受訪也不諱言自己常常話講太快、「有時候忘記自己已不是郭董事長」，綠營因此有人私下嘲諷他，簡直就是「民進黨版柯文哲」。

回顧郭智輝上任以來的爭議，賴清德就任總統前、去年4月16日，時任準行政院長卓榮泰宣布郭是準經濟部長，當天他就被爆料曾違反《證交法》獲判緩刑，還曾協助中國成立晶圓廠。時任準行政院發言人陳世凱當時則回應，「蘇州崇越」只承包廢水處理工程業務，也無助中國建立晶圓廠；《證交法》案則是商務糾紛，崇越已主動更正。

郭智輝上任後，針對水電議題發言則都曾挨批失言。去年6月15日，他接受專訪表示，「電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電」，並舉例「家裡空間30坪，約2台冷氣就夠，但因為有3個房間、1個廚房，最後裝了4台冷氣，這其實不必要。」事後郭坦言自己講話太快，他的重點在於要「節電」。

去年8月5日，郭智輝稱水價20幾年沒調價，「就像薪水20幾年沒有調整，很難反映費用」惹議。同年10月15日，他拋出構想，擬規劃在菲律賓蓋電廠，可透過船運、海底電纜將綠電送回台灣，事後他多次對自己發言抱歉，稱只是評估討論階段，並說「有時候忘記自己已不是郭董事長」。

今年3月7日，郭接受專訪又惹出二個爭議，被問及台積電要去美國投資1千億美元一事，他坦言，「台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資1千億美元。」遭質疑政府事先不知情，事後郭解釋說：「我怎麼可能不知道」，並稱「我很多不能說的部分，所以我想大家要可以諒解，這種部分其實坦白講，我們去的時候沒有這個數字，他大概的一個數字。」

同天專訪中，郭談及台積電與英特爾合資一事，竟稱：「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，你要娶他嗎？這要有很大決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險。」發言一出挨轟歧視，事後郭出面鞠躬道歉，坦言是不合適且錯誤比喻。

近日美國「對等關稅」議題，總統賴清德勉勵民眾「吃苦當吃補」，郭4月15日被問及看法，稱「台灣人不都是這樣，吃苦當吃補很正常」，並說以前他可以睡到上午8點，現在要上班6點就要起床，也是吃苦當吃補，又遭批不知民間疾苦。

今年五一勞動節，上百名台電員工包圍經濟部抗議，郭智輝備詢時稱：「他看不下去，他可以離開啊！」再度挨轟失言，連綠營自家人都有意見，閣揆卓榮泰也忍不住說，「會找郭智輝來談一談」。



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