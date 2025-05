白宮「川普AI照」慶星戰日　網傻眼：反派才拿紅色光劍

▲川普AI照中手拿代表反派的紅色光劍,引發熱議。(圖/翻攝The White House臉書)

圖文/鏡週刊

5月4日是「星際大戰日」(May the 4th),美國白宮官方社群網站,在這天發布一張總統川普(Donald Trump)的AI圖,他高舉紅色光劍、身旁環繞禿鷹,結果遭眾多《星際大戰》粉絲砲轟「搞不清楚狀況」,因為反派才拿紅色光劍。

白宮在美國時間4日於各大官方社群平台發布川普的「星戰AI圖」,可見川普手拿紅色光劍,身形異常壯碩,後方有兩隻老鷹和兩面美國國旗。白宮發文嘲諷民主黨,稱他們是「激進的左派瘋子」,還暗指他們「正在努力把西斯領主、殺人犯、毒梟、危險罪犯與MS-13幫派份子帶回銀河系」。又寫道:「你們不是反抗軍,你們才是銀河帝國。願原力與你同在(May the 4th be with you)。」

不過,白宮貼文一出,眾多星戰迷看傻眼,因為圖片中川普拿的不是正派角色使用的藍色或綠色光劍,而是代表墮入黑暗面的紅色光劍。網友留言砲轟:「他罵左派是西斯,結果自己拿著西斯的光劍,太搞笑了吧」「看了一輩子星戰還搞不清楚紅光劍的是壞人?」「AI居然知道他是壞人,還配給他紅光劍,笑死我了!」「白宮每發一篇文,就更讓人見識到這屆政府到底有多荒唐,我真的超愛!」

《星際大戰》原創者喬治盧卡斯(George Lucas)曾明確表示:「好人用的是藍色和綠色光劍,壞人用紅色,設定就是這樣。」星戰系列裡的反派如白卜庭(Darth Sidious)、黑武士(Darth Vader)、達斯魔(Darth Maul)、凱羅忍(Kylo Ren)都使用紅光劍。正派角色如歐比王(Obi-Wan Kenobi)、天行者路克(Luke Skywalker)用藍色光劍,尤達大師(Yoda)用綠色光劍,而雲度大師(Mace Windu)用的是紫色光劍。

事實上,這不是川普第一次用AI影像引發爭議,兩天前,他才在自己創辦的Truth Social平台分享一張「自封教宗照」,白宮還轉發,激怒眾多天主教徒。今年2月,他還曾分享一段AI影片,將遭戰火摧毀的加薩變成海灘度假天堂,聲稱美國應「接手管理」該地區,引發爭議。



更多鏡週刊報導

想當教宗想瘋?川普貼AI「自封教宗照」 白宮轉貼陪笑挨轟

川普宣布對非美國電影課徵100%關稅! 怨:我們的電影產業被偷走了

川普8歲金孫白宮彈琴獻藝 伊凡卡曬「總統桌任他鑽」重現經典