白宮「川普AI照」慶星戰日　網傻眼：反派才拿紅色光劍

▲川普AI照中手拿代表反派的紅色光劍，引發熱議。（圖／翻攝The White House臉書）

圖文／鏡週刊

5月4日是「星際大戰日」（May the 4th），美國白宮官方社群網站，在這天發布一張總統川普（Donald Trump）的AI圖，他高舉紅色光劍、身旁環繞禿鷹，結果遭眾多《星際大戰》粉絲砲轟「搞不清楚狀況」，因為反派才拿紅色光劍。

白宮在美國時間4日於各大官方社群平台發布川普的「星戰AI圖」，可見川普手拿紅色光劍，身形異常壯碩，後方有兩隻老鷹和兩面美國國旗。白宮發文嘲諷民主黨，稱他們是「激進的左派瘋子」，還暗指他們「正在努力把西斯領主、殺人犯、毒梟、危險罪犯與MS-13幫派份子帶回銀河系」。又寫道：「你們不是反抗軍，你們才是銀河帝國。願原力與你同在（May the 4th be with you）。」

不過，白宮貼文一出，眾多星戰迷看傻眼，因為圖片中川普拿的不是正派角色使用的藍色或綠色光劍，而是代表墮入黑暗面的紅色光劍。網友留言砲轟：「他罵左派是西斯，結果自己拿著西斯的光劍，太搞笑了吧」「看了一輩子星戰還搞不清楚紅光劍的是壞人？」「AI居然知道他是壞人，還配給他紅光劍，笑死我了！」「白宮每發一篇文，就更讓人見識到這屆政府到底有多荒唐，我真的超愛！」

《星際大戰》原創者喬治盧卡斯（George Lucas）曾明確表示：「好人用的是藍色和綠色光劍，壞人用紅色，設定就是這樣。」星戰系列裡的反派如白卜庭（Darth Sidious）、黑武士（Darth Vader）、達斯魔（Darth Maul）、凱羅忍（Kylo Ren）都使用紅光劍。正派角色如歐比王（Obi-Wan Kenobi）、天行者路克（Luke Skywalker）用藍色光劍，尤達大師（Yoda）用綠色光劍，而雲度大師（Mace Windu）用的是紫色光劍。

事實上，這不是川普第一次用AI影像引發爭議，兩天前，他才在自己創辦的Truth Social平台分享一張「自封教宗照」，白宮還轉發，激怒眾多天主教徒。今年2月，他還曾分享一段AI影片，將遭戰火摧毀的加薩變成海灘度假天堂，聲稱美國應「接手管理」該地區，引發爭議。



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