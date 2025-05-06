鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

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鐵證曝光！　經濟部長郭智輝涉「圖利」特定廠商

本刊3天內2度直擊，郭智輝4月30日中午趁公務休息時間赴MD餐廳用餐，待了一個多小時才離開。

▲本刊3天內2度直擊，郭智輝4月30日中午趁公務休息時間赴MD餐廳用餐，待了一個多小時才離開。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指經濟部長郭智輝頻繁赴老東家崇越集團旗下的餐廳邀宴用餐、開會，因郭的家人仍在崇越持股、當董事，遭質疑公私不分，有圖利崇越之嫌。本刊近日不僅直擊郭選在這家「MD創作料理」密宴AIT，更在3天內二度直擊他趁公務休息時間前往享用午餐，郭獨鍾該餐廳的事已在經濟部內傳開，不少公務員甚至私下形容該餐廳宛如「郭部長家開的私廚」。

就在經濟部密宴AIT的隔二天，本刊再度直擊，4月30日中午約12點10多分，從經濟部忙完公務離開的郭智輝又現身這家MD創作料理用餐，享用餐點後於下午1點37分，才步出餐廳，離開台大校園，這也是他3天內二度現身同家餐廳消費，看得出他對這間餐廳特別鍾愛。

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郭智輝獨鍾崇越旗下的MD創作料理餐廳，擔任經濟部長後，去年底也曾在這宴請舊部屬。（讀者提供）

▲郭智輝獨鍾崇越旗下的MD創作料理餐廳，擔任經濟部長後，去年底也曾在這宴請舊部屬。

經濟部知情人士進一步透露，郭智輝上任後，各式餐敘乃至找下屬開會簡報，時常都在這家餐廳，當知道這次宴請AIT又是同地點時，不少部內同事都議論「聽說那間餐廳是郭部長家開的」，有人更私下笑稱是「郭部長的私廚」，可見郭獨鍾該餐廳早已不是祕密。

安永鮮物網站上的介紹，至今仍以崇越集團董事長、安永鮮物創辦人稱呼郭智輝。（翻攝安永鮮物網站）

▲安永鮮物網站上的介紹，至今仍以崇越集團董事長、安永鮮物創辦人稱呼郭智輝。

不只如此，本刊同時接獲另一名爆料者提供照片指出，去年12月已擔任部長的郭智輝作東宴請舊屬，同樣也在這家餐廳。根據本刊取得的照片，郭的一名舊部屬在Instagram上貼文說：「感謝老長官現任經濟部部長郭智輝部長的關心和指教，招待我們在台大明達館MD創作料理，一個非常有特色的餐廳。」


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