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挑戰8485公尺高峰！　美登山家為癌童募款「攻頂前喪命」

▲▼挑戰8000公尺高峰！　美登山家為癌童募款「攻頂前喪命」。（圖／翻攝Instagram@alexpancoe）

▲潘科在準備攻頂「馬卡魯峰」時去世。（圖／翻攝Instagram@alexpancoe，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國39歲登山家潘科（Alexander Pancoe）挑戰全球第5高峰、海拔8485公尺「馬卡魯峰」（Makalu），卻在準備攻頂時身亡。他曾經罹患腦瘤，最近還與白血病抗爭，而這次攀登，更是替一間兒童醫院的血癌研究計畫募款，未料就此長眠深愛的高山上。

「尼泊爾喜馬拉雅嚮導」（Himalayan Guides Nepal）總經理保德爾（Iswari Paudel）表示，4日晚間，潘科正在準備攻頂，前往3號營地適應高度後，又返回2號營地，卻開始感覺身體不適。

儘管隊友們紛紛展開急救，潘科仍在1小時左右後身亡。保德爾告訴英國《獨立報》，他很可能死於心臟驟停，但真正死因有待法醫相驗。

▲▼挑戰8000公尺高峰！　美登山家為癌童募款「攻頂前喪命」。（圖／翻攝Instagram@alexpancoe）

CBS報導，潘科是一名成功的登山家，他畢業於西北大學，並且完成了「探險家大滿貫」（Explorer's Grand Slam），包括到達北極與南極，並且攀登七大洲最高峰。

不過，潘科年輕時曾經罹患腦瘤，儘管後來康復，近期卻又開始與慢性骨髓性白血病（chronic myeloid leukemia）抗爭。他這次攀登「馬卡魯峰」，是為了替芝加哥「盧里兒童醫院」（Lurie Children's Hospital）兒童血癌研究計畫募款。此前，潘科已經籌集100萬美元，用於該計畫的臨床試驗。

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