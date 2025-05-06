　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東婦打臨工養6子女！兄又過世　枋寮警聯手善心人士送暖

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝發動募捐助卓家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝發動募捐助卓家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉內文村卓姓女人育養6名子女，全靠她打臨工維持家計，生活困頓，最近她的胞兄又因病過世，面對龐大喪葬費用，讓她喘不口氣來，枋寮警分局員警得知發動募捐共同捐助5萬8000元，冀望助她家暫度難關。

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝發動募捐助卓家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，近日從前枋山鄉代表王光盛及內文村長施正順處得知，獅子鄉40歲卓姓女子撫養6名子女，一家人生活十分困苦，經濟來源僅靠打零工之微薄收入，近日她的胞兄因病逝世，需面對龐大喪葬及育兒生活費用，對於生活本就困苦的卓女一家更是壓得喘不過氣，苦不堪言。

藍所長等人獲悉後，將訊息po網並發動募款，屏東慈愛慈善會理事長張義明、理事王莉筠、善心人士楊皓量、陳柏宏、蔡有力、蔡宗諺、陳明正、楊貴荃、楊翔棕、楊博閎看到並經網路新聞報導得知，援助弱勢家庭之善舉，便一同加入響應行善，捐助1萬6000元；不具名之善心人士捐助1萬2000元；民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、蘇財福、黃慶春、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、陳其鋒、許順彰、夏苡明、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、王秀雲、葉涬萓等人捐助3萬元會，共同捐助5萬8000元，期盼有助於幫助卓家度過眼前難關。

分局長盧恒隆表示，警察不僅是地方治安的守護者，更是社會關懷的第一線，愛心捐獻讓社會看見社會合作的力量，只要每個人都願意伸出援手，就能為困境中的家庭帶來希望，點亮更多生命的曙光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 3 5579 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
畸形戀老公嗆妻「北港香爐」慘沒命　前任開撕：妳覺得是我殺的
快訊／張淵翔押了！基檢掌握「串證新事證」
快訊／戲劇逆轉！金塊戈登三分絕殺雷霆
台南地主3億遺產！4女兒2孫女「僅15萬均分」
「腐爛男屍」躺冷氣室外機！　行人聞屍臭驚問：發生什麼事
快訊／轟詹姆士「說謊的廚師」！　王鈞發6聲明
台幣升值一堆人嗨喊「出國變便宜」　Cheap嗆：真的都蠢蛋
陳修將拒捕攻擊！　多名員警受傷
快訊／爬大坑10號步道「喘不過氣倒地」　男送醫不治
新台幣飆升　彭博：金管會急召壽險業開會找對策

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東婦打臨工養6子女！兄又過世　枋寮警聯手善心人士送暖

屏東潮州調解委員會成立率高達8成1　獲法務部評鑑全縣第一

慶締盟週年！日本那珂市長訪台南　台南將設「那珂街」永誌情誼

護健康從手開始！郭綜合醫院響應手部衛生日　乾淨雙手是第一道防線

罷團送二階連署　牛煦庭邀領銜人公開辯論籲支持者反惡罷

一般補助款與統籌分配稅款大砍超過1／5　許淑華籲中央儘速撥補

2024-25年PLG職業籃球聯盟　桃園璞園領航猿籃球隊總冠軍賽首戰

罷團送二階連署逾4萬件　萬美玲籲支持者投不同意罷免

快訊／美濃茶頂山「轎車翻覆」3人摔落山坡　1人意識不清搶救中

網購高粱險遭詐　警方即時介入助成功退款

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

屏東婦打臨工養6子女！兄又過世　枋寮警聯手善心人士送暖

屏東潮州調解委員會成立率高達8成1　獲法務部評鑑全縣第一

慶締盟週年！日本那珂市長訪台南　台南將設「那珂街」永誌情誼

護健康從手開始！郭綜合醫院響應手部衛生日　乾淨雙手是第一道防線

罷團送二階連署　牛煦庭邀領銜人公開辯論籲支持者反惡罷

一般補助款與統籌分配稅款大砍超過1／5　許淑華籲中央儘速撥補

2024-25年PLG職業籃球聯盟　桃園璞園領航猿籃球隊總冠軍賽首戰

罷團送二階連署逾4萬件　萬美玲籲支持者投不同意罷免

快訊／美濃茶頂山「轎車翻覆」3人摔落山坡　1人意識不清搶救中

網購高粱險遭詐　警方即時介入助成功退款

中美技術標準恐脫鉤？　學者：陸需應對「平行價值鏈」

教頭被趕點燃逆襲火花！教士8局爆氣怒打4分4：3逆轉洋基

三鶯部落之瘤毒駕拒捕狂飆！警網追逐10分鐘…破窗拖出壓制

百大美女冠軍床戲國民男神！張金珠「親親」破菲律賓紀錄

「台灣遭入侵」成美軍唯一優先考量　美國防大腦制定戰略曝光

畸形戀老公嗆妻「北港香爐」慘沒命　前任開撕：妳覺得是我殺的

傳OpenAI再出手　斥資30億美元併購Windsurf，布局程式開發市場

快訊／張淵翔押了！基檢掌握「串證新事證」　再提聲押禁見獲准

外籍旅客赴日旅遊「最大困擾」：垃圾桶太少！　日最新調查曝光

千人擠爆桃園機場！泰劇「GL天花板」LingOrm二度訪台

【在家與媽祖同行】信眾電視前同步走路繞境展虔誠❤️

地方熱門新聞

罷團送二階連署　牛煦庭邀領銜人公開辯論

許淑華籲中央儘速撥補一般補助款與統籌分配稅款短撥款

罷團送二階連署　萬美玲籲投不同意罷免

桃園璞園領航猿籃球隊　總冠軍賽首戰

即／美濃茶頂山轎車翻覆！3人摔落3公尺深山坡

移爐主、燒疏文惹議　張麗善：惡黨雖多，不能勝一善

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

郭綜合醫院響應手部衛生日乾淨雙手是第一道防線

議員郭定緯呼籲嘉市府公園　重新檢視資源配置

枋寮警+善心人士 相助 打臨工婦

日本那珂市長訪台南將設「那珂街」永誌情誼

梨山高海拔首家合法露營區　一年四季享不同風情

台東首尾黑鮪魚41萬拍出　船長獲20萬元獎金

網購高粱險遭詐　警方即時介入助成功退款

更多熱門

相關新聞

內政部擬修政治獻金法罷免可募款　吳宗憲：是否已有罷團在募資？

內政部擬修政治獻金法罷免可募款　吳宗憲：是否已有罷團在募資？

內政部近日提出《政治獻金法》修正草案，增訂罷免案領銜人及被罷免人可收受政治獻金的機制，並已將草案送交行政院審議。國民黨立委吳宗憲質疑，近日許多罷藍「公民團體」動用了大量資源，包括變形金剛宣傳車、簡訊、紙本與數位文宣等等，規模與動員早已遠遠超出一般民間自發行動所能負擔。這些經費來源究竟為何？是否涉及未經許可的募資行為？又是否可能借道公益捐款、虛設名義，規避現行規範？

八福公益路跑助建嘉義醫療新樓

八福公益路跑助建嘉義醫療新樓

撿到錢包內有3萬元　送警局「卻被告侵占」

撿到錢包內有3萬元　送警局「卻被告侵占」

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

台灣中心被控賑災款不知去向　吳鳳怒：丟台人臉

台灣中心被控賑災款不知去向　吳鳳怒：丟台人臉

關鍵字：

募款社會力量善舉警局支援單親家庭

讀者迴響

熱門新聞

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

即／虐殺小女友棄保　陳修將逃亡334天落網

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！

快訊／白沙屯媽祖到彰化了　關鍵路口「猶豫超久」大迴轉

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

快訊／白沙屯媽祖今將進入南投　交管路線曝光

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

AV女神消失4個月曬側乳回歸

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面