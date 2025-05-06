屏東婦打臨工養6子女！兄又過世　枋寮警聯手善心人士送暖

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝發動募捐助卓家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣獅子鄉內文村卓姓女人育養6名子女，全靠她打臨工維持家計，生活困頓，最近她的胞兄又因病過世，面對龐大喪葬費用，讓她喘不口氣來，枋寮警分局員警得知發動募捐共同捐助5萬8000元，冀望助她家暫度難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，近日從前枋山鄉代表王光盛及內文村長施正順處得知，獅子鄉40歲卓姓女子撫養6名子女，一家人生活十分困苦，經濟來源僅靠打零工之微薄收入，近日她的胞兄因病逝世，需面對龐大喪葬及育兒生活費用，對於生活本就困苦的卓女一家更是壓得喘不過氣，苦不堪言。

藍所長等人獲悉後，將訊息po網並發動募款，屏東慈愛慈善會理事長張義明、理事王莉筠、善心人士楊皓量、陳柏宏、蔡有力、蔡宗諺、陳明正、楊貴荃、楊翔棕、楊博閎看到並經網路新聞報導得知，援助弱勢家庭之善舉，便一同加入響應行善，捐助1萬6000元；不具名之善心人士捐助1萬2000元；民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、蘇財福、黃慶春、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、詹光榮、陳其鋒、許順彰、夏苡明、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、王秀雲、葉涬萓等人捐助3萬元會，共同捐助5萬8000元，期盼有助於幫助卓家度過眼前難關。

分局長盧恒隆表示，警察不僅是地方治安的守護者，更是社會關懷的第一線，愛心捐獻讓社會看見社會合作的力量，只要每個人都願意伸出援手，就能為困境中的家庭帶來希望，點亮更多生命的曙光。