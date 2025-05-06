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「桃園鐵路地下化」延至2033年通車　經費增769億

▲▼桃園鐵路地下化鳳鳴臨時站車站站體及臨時月台結構完成。（圖／鐵道局）

▲桃園鐵路地下化鳳鳴臨時站車站站體及臨時月台結構。（圖／鐵道局提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫原訂2030年完工，交通部鐵道局副局長呂新喜表示，受招標進度及平鎮南延影響，預計延宕至2033年1月完成地上工程通車，經費也增加769億元達1817億元，其中，中路、桃園醫院及中原等3個通勤站預計2034年9月完工。

鐵道局指出，桃園都會區鐵路地下化計畫進度已達32.63%，北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，路線全長17.9公里，沿線將改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，並新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座通勤車站。其中，桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G07站及機場捷運延伸線A23站共構，通車後將可有效串聯捷運路網。

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呂新喜指出，由於工程進度是以工程金額換算，現在都是在進行臨時軌工程，工程金額較少，所以顯現進度較低，預計今年下半年到明年進度就會加快。受缺工缺料影響，去年10月報修正計劃到行政院遭退回，上周再次提報，其中，經費從1047.9億元增加至1817億元，另受招標及平鎮段南延影響，工程進度延宕3年。

呂新喜表示，桃園都會區鐵路地下化計畫分為2階段，預計2033年1月完成地上工程通車，而中路、桃園醫院及中原等3個通勤站預計2034年9月完工。

▲▼鐵道局副局長呂新喜。（圖／記者周湘芸攝）

▲鐵道局副局長呂新喜。（圖／記者周湘芸攝）

鐵道局指出，桃園都會區鐵路地下化計畫工程規模龐大且工序界面繁複，部分既有車站站體、月台及軌道需配合新建及遷移，營建市場原物料上漲及勞工短缺確實對工程帶來嚴峻挑戰，現已完成8件臨時軌先期工程發包施工，並陸續完成平鎮車站路段、中路車站路段、中壢車站路段、桃園車站路段及中原車站路段等主體工程發包作業。

鐵道局表示，配合工程進度也陸續啟用多項設施，包括去年6月啟用中壢臨時前站、11月啟用鳳鳴臨時站，今年4月則完成中壢前站女廁增設，後續還有內壢站新建跨站天橋，預計今年底啟用，平鎮臨時站則預計明年10月啟用。

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