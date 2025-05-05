罷團嗆「退貨不用辯論」　牛煦庭：怕什麼？迴避論述責任沒水準

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台立委罷免二階連署進入倒數，罷免國民黨立委牛煦庭的罷團「桃園罷牛Ｘ淘汰牛氓」今（5日）正式將連署書送件，針對牛煦庭要求下戰帖辯論，罷免牛煦庭領銜人陳曉煒回嗆，「退貨需要辯論嗎？」牛煦庭則諷刺，對陳的回應自己根本不意外，「是在怕什麼？」迴避論述的責任，這對於發動公民運動來講，是非常沒有水準的事。

牛煦庭表示，對陳領銜人迴避論述的責任深感遺憾，陳說有5萬人想退貨，但自己是11萬6千位民眾選出的立委，既然要挑戰、推翻桃園第一選區選民做出的決定，難道不應該透過一個更清楚的論述、說明及理由，讓選民清楚了解的回應，自己是非常認真的面對這場罷免選舉，才用如此高標準的方式處理。

牛煦庭指出，既然這群人自稱罷免是公民運動，當然應該以公民運動的標準來看待，如果要深化公民的素養及民主的水準，就是用公開辯論、更清楚的資訊呈現，讓選民做出理性的判斷，這才是符合桃園第一選區選民水準的行為，「沒有說你是因為退貨、就不想辯論這件事，你在迴避論述的責任，這對於發動公民運動來講，是非常沒有水準的一件事」。

牛煦庭認為，陳領銜人的回應，再次證明所謂的罷免就是政治側翼的惡意攻擊，如果是一場公民運動，那每一件指控都應該基於事實，並且勇於接受檢驗及挑戰，那自己也會虛心接受並好好說明解釋，但陳領銜人拒絕在公開辯論的場合回應，那顯然就只是想透過持續潑髒水及抹黑的方式，迴避論述的責任，這不是民主的典範反而是負面的教材。

牛煦庭狠酸，陳領銜人在週刊專訪上承認，他母親當過議員，某些層面是「家學淵源」，他在長老教會擔任傳道者，常常在佈道，加上這段時間這麼多媒體素材、他的團隊提供很多自己的黑資料，照理講不管是他的口才、思慮、論述等，應該都非常完整，「他怎麼會害怕這件事情呢？今天他如果是名不見經傳、沒有背景，人民會說是立委在欺負人家，但他有家庭背景、長期傳道，又有這麼多的資料及這麼強的團隊在支撐，還有幾萬的連署做他的靠山，那為什麼不辯論呢？為什麼不勇敢的接受挑戰，共同建立桃園第一選區的良好示範，希望陳領銜人可以提供更完整的說明」。

牛煦庭提到，陳領銜人今天又寫一篇臉書持續抹黑自己，自己當然接受他的質疑，包含國會的暴力衝突、政黨政治的附隨組織等，這些都可以成為公開辯論的題目，既然又要持續對自己提出指控，「不就表示你對我意見很多，有很多話想說，那為什麼不增加辯論的場次，題目、場次、時間，只要符合公開透明的精神，我都可以接受」。