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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

母曝罷吳4天僅30人連署　李孝亮嘆：反映部分實情「持續努力」

▲罷免吳沛憶領銜人李孝亮（左一）。（圖／罷免吳沛憶團體提供）

▲罷免吳沛憶領銜人李孝亮（左一）。（圖／罷免吳沛憶團體提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委吳沛憶罷免案的國民黨籍領銜人李孝亮母親5日先是批評，國民黨高層為達自身政治目不擇手段，更透露去了八次連署點只看到四次有在連署，四天總共來連署的人只有30個。對此，李孝亮今（6日）還原連署情況，他強調，媽媽的聲明，部分有反映到真實情況，確實有時候是沒辦法開，聲明提到的日期，剛好是被搜查、被抓進去的風口浪尖，只要有人敢出來當志工，就很了不起，他們還是非常努力在收連署。

李孝亮母親5日發出聲明表示，媒體披露罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉不滿在遭約談之後，國民黨內沒有任何支援與關心，李孝亮又何嘗不是如此，在自己心中國民黨高層為達他們自身的政治目的可以不擇手段。

談到連署情況，李孝亮母親指出，在東門市場信愛公園的連署點，去了八次只看到四次有在連署，分別是4月12、13、18、20日，從10:30到收攤，早則12:00，晚則13:00，四天加起來總共來連署的人只有30個，雖然是從九點開始，但這四天加起來算寬一點80個，你們每天只有幾個連署點，平均一天加起來能連署到100份應該已經是頂到天了。

李孝亮母親批評，李孝亮也要把關連署書，但把關用在國民黨上應該會失靈的，哪一天又蹦出很多連署書真不曉得是不是又去抄來的？好像做國民黨的事和在哥倫比亞掃毒梟差不多危險，難怪張克晉先生避不出面，絕大多數的人都知道，會造成今天的局面是因為國民黨放任一些舔共、媚共聽中共旨意的人在傷害台灣，若不修正這樣的路線，被掃進歷史的灰燼只是遲早的事。

對此，李孝亮於節目《誰來早餐》回應，自己母親講得這個東西，部分是有反映到真實情況，因為現在志工真的是不足，他們沒有給志工車馬費，所以也不能要求一定要來幫忙。

李孝亮提到，像他媽媽去的信愛公園連署點是由他負責的，地點是在中正區，只有兩個志工而已，而且沒有遮雨的地方，下雨就沒辦法去、有些志工臨時也會直接跟他請假，那個點在菜市場附近，自己顧慮志工的安全，最少要有兩個人一組，如果其中有一個人不來，那個連署點就不會開，因為沒必要讓志工去冒這個危險。

李孝亮直言，他媽媽的聲明，其實部分有反映到真實情況，但另外一個部分是他們在萬華的點每天都有開，再加上總部，所以他們還是會繼續去收連署，媽媽看到信愛公園的狀況，確實有時候是沒辦法開，但他們還是非常努力在收連署，因為志工非常緊缺，而且媽媽的聲明有寫日期，這個日期剛好是他們被檢調搜查、被抓進去的風口浪尖，只要有人敢出來當志工，就很了不起。

談到「目前與母親相處」，李孝亮說，他們在家裡還是會講話，但盡量就不講到政治話題，現在他們也還住在一起，每天早出晚歸，回家只剩下家裡的狗還醒著，有見到媽媽就會問「最近還好嗎、有沒有吃飯」，他也自嘲，自己有點像大禹治水的「大禹」，家就在中正區，但三過家門而不入，看到家也沒有辦法回去。

被問到「母親是否有很多話想講，見面時不會想講嗎」？李孝亮也說，母親會跟他講，而且會講得比聲明更加激動，他也不用看政論節目講什麼，因為母親都會跟他講。

最後，李孝亮強調，母親也會說國民黨舔共之類的話題，他會回應有證據嗎？傅崐萁去大陸就是舔共嗎？民進黨的支持者講得很多是去邏輯、去脈絡化，所以不需要去跟陰謀論爭辦，因為破除了一個，還是會再來一個陰謀論。

▼罷免吳沛憶一階段連署人潮。（圖／劉思吟提供）

▲罷免吳沛憶人潮。（圖／劉思吟提供）

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