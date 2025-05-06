郭智輝被爆圖利崇越　黃國昌稱「民進黨內鬥」：早就該下台了

▲民眾黨團總召黃國昌、立委林憶君召開「賴清德執政滿週年 跳票實錄part.1 司法法制＆外交國防篇」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

昨（5日）傳出總統賴清德將於520前進行內閣改組之際，經濟部長郭智輝今（6日）被爆料，頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下高檔餐廳用餐、開會，更以經濟部名義密宴美國在台協會（AIT）。民眾黨主席黃國昌表示，這明顯是「民進黨內鬥」，但擔心AIT官員被捲進去會很不爽。不過黃說，無論有沒有今天這篇報導，郭智輝早就不適任，應該下台了。

立院民眾黨團6日上午召開「賴清德執政滿週年 跳票實錄part.1 司法法制&外交國防篇」記者會，身兼黨團總召的黃國昌、立委林憶君與會出席，會後接受媒體訪問。

針對《鏡週刊》爆料，郭智輝以經濟部名義，宴請AIT官員們到高檔餐廳用餐，然而該餐廳是郭的老婆、小孩旗下經營，被質疑涉嫌圖利？黃國昌回應，「我覺得民進黨政府的荒腔走板，真的令人匪夷所思，搞政治鬥爭搞到國家機器都動起來了。」

黃國昌指出，自己覺得這很明顯就是「民進黨內部在內鬥」，然後再透過特定媒體配合民進黨內部內鬥，國家機器動得很嚴重，「我唯一擔心的事情是，AIT官員看了鐵定會很不爽，民進黨裡面搞派系鬥爭搞成這樣，把AIT都捲進去，這才是我看到的面臨最大問題」。

黃國昌稱，郭智輝跟崇越千絲萬縷的關係從來沒切斷，這早就不是秘密了，「要不然崇越副董事長為何一天到晚跟郭智輝報告，是在報告什麼？」民眾黨團立場很清楚，有沒有今天這個民進黨派系內部鬥爭的文章不重要，「郭智輝早就不適任，該下台了」。