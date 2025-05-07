香燈腳罵騙錢「 勇腳伯氣到語無倫次」！一票信徒怒：媽祖都在看

▲遭人罵騙錢，勇腳伯非常氣憤。（圖／翻攝臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）



網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖每年進香幾乎0負評，虔誠信徒「勇腳伯」儘管雙腿變形，仍一拐一拐前行，不屈不撓的精神，讓沿途民眾感動不已。不過，勇腳伯卻難過透露，有人質疑他騙錢、欺騙大家的愛心，感到無助又氣憤，這讓另一名香燈腳喊話，請多包涵關心一下勇伯情緒，「每個人都是希望得到聖母的護佑，要謹慎言行！」

一名女網友在臉書《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》表示，今（7日）清晨在松柏嶺受天宮後方的車庫休息時，巧遇勇腳伯，於是她上前關心一下，不料阿北卻一臉無奈透露，「幾分鐘前有香燈腳罵我出來隨香，是在欺騙大家愛心、欺騙錢、欺騙物資。」

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對於這不實指控，勇腳伯感到氣憤又傷心，當下原PO只能盡力頻安慰，礙於還有孩子需要安頓，無法繼續久待陪著勇腳伯，因此原PO希望藉由社團的力量幫個忙，「如果有人在現場請多包涵關心一下勇伯情緒，因為他氣到有點語無倫次。」

事實上，這趟媽祖進香之旅，本該是淨化身心靈的活動，原PO正能量喊話，「但願每個隨香的香燈腳都可以有同理心，今天我們跟隨聖母，雖然不是一家人，但我們是同路人，每個人都是希望得到聖母的護佑，要謹慎言行，聖母都有在看。」

事後，原PO也補充，過了半小時左右，她仍放不下心，有折返想要找勇腳伯，但他已經離開車庫了，再次希望大家發揮同理心幫助開導長輩一下。

消息曝光後，網友紛紛力挺勇腳伯，「是哪個素質差的人...給我出來，人家是哪裡惹到你？媽祖還在的地方，敢這樣對待勇伯」、「是哪個香客這麼沒水準，勇伯多年都是靠自己走出來的，他憑什麼可以這樣罵人」、「我覺得不要打擾他，讓他安靜的完成自己的行程就好」、「光是走完全程的決心有多少人都比不上勇伯，真是氣」、「一個最虔誠的香燈腳，罵他的人憑什麼」、「如果勇伯是神明的化身，那就先恭喜那位香燈腳了，如果不是，也不必難過，以後有得他承受的因果」、「一顆老鼠屎壞了一鍋粥！不需要欺負勇伯，請多多鼓勵勇伯」。

勇腳伯過往接受採訪時曾說，14歲那年他到鞋廠工作，卻因操作機器不慎，左手最重要的大拇指、食指全被絞斷，從此截肢，左手僅剩下3指；儘管如此，勇伯仍不放棄，相信自己還有右手，堅持要闖出一片天。

勇伯左手傷癒後轉到清潔隊工作，隨後又去貨運行，但厄運卻沒有結束，就在他到貨運行隨車當小工的第4天，又在高速公路上發生重大車禍，雖然大難不死，但右腿膝蓋以下骨頭碎裂，還因此引發骨髓炎，左腿也嚴重受創，性命差點沒了。

所幸在人生最低潮的時候，勇伯帶著慈善會為他籌募7萬多元醫藥費放在包包內，準備要到醫院開刀前夕，錢又被小偷摸走，山窮水盡的他，又氣又無助，向南瑤宮媽祖說「我不要醫了」，從此腰間繫上媽祖符令、肩背著行囊、手提一袋袋換洗衣物，就這樣一拐一拐跟著媽祖走，這一走就是20多年，勇伯跟過彰化南瑤宮媽祖、苗栗白沙屯媽祖、以及台中大甲媽，幾乎每次進香都不缺席。