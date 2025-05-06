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越南被美國課徵46％超高關稅　首次談判5／7登場

▲▼越南總理范明正。（圖／路透社）

▲越南總理范明正表示，越南是美國優先同意關稅談判的六國之一，首次談判預計7日登場。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普4月宣布對所有國家徵收10%基準關稅，對貿易逆差較大的國家徵收對等關稅，其中越南就被課徵了46％對等關稅，儘管後來暫緩90天，10%基準關稅仍讓越南許多企業不斷叫苦。對此，越南總理范明政5日表示，越南是美國優先同意關稅談判的六國之一，首次談判預計7日登場。

根據《越南每日快訊》（VnExpress）報導，范明正5日上午在越南第15屆國會第9次會議上表示，今年開始以來，世界局勢複雜難料，特別是美國祭出10%基準關稅及對等關稅，儘管後來對等關稅暫緩了90天，仍對全球經濟成長產生負面影響，也對商品供應鏈、國際貿易及投資帶來威脅。

范明正指出，在上述複雜的背景下，越南沉著且主動推出了多樣且靈活的應對措施，並取得初步的積極成效。另外，越南技術交流代表團1日已前往美國，準備跟美國討論雙邊貿易及關稅等問題，「越南是美國同意優先談判的六個國家之一，首次談判預計將在7日舉行」。

范明正說，談判將本著維護越南合法權益、促進公平且永續貿易的精神上進行，亦不影響越南參與的其他國際協議。

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