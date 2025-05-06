她畢業「就找到爽缺」覺得太幸運　過來人卻示警：小心腳麻

▲她畢業首份工作就是爽缺，過來人卻示警「小心腳麻」。（圖／記者林冠瑜攝）

網搜小組／趙蔡州報導

有些人找工作時，希望薪資高、有升遷機會，但也有人希望錢多事少離家近。一名女網友分享，她畢業後第一份工作，幸運地找到一份爽缺，但也擔心未來換工作，會非常不習慣，貼文一出立刻引發網友熱烈討論，也有過來人說「小心腳麻走不動」

女網友在Dcard表示，她去年畢業後一直待業中，今年才好不容易找到工作，而且還是一份爽缺，雖然薪資僅32K，扣掉勞健保後，實領約30K，每天都有時間能做自己的事情，工作環境、同事之間的相處氛圍都很好。

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原PO感嘆，這份工作好到讓她覺得未來換工作會不習慣，所以現在每天上班都在精進自己，例如看書之類的，之後也想試試看開副業。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「我也是一畢業就入爽缺，今年九月就滿三年了，剛開始32K，現在40 K，雖然過得爽，但也擔心未來是否會被淘汰」、「恭喜你，希望以後我也能找到」、「我也是碩畢第一份工作就進爽缺，月薪還6萬多，已經沒辦法接受要加班的部門了」。

也有人說，「畢業爽缺對於未來規劃不是好事」、「等你過了幾年就會覺得沒學到東西，好像快被淘汰而焦慮」、「不要在應該努力開創事業時，就選擇輕鬆」、「爽缺通常不會做到退休，下個機會不好找」、「我以前也是做類似的，小心腳麻走不動」。