坐辦公室太安靜！有什麼工作「能往外跑」　過來人給答案

▲原PO自認不適合坐辦公室。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人喜歡坐在辦公室，也有些人喜歡往外跑。近日就有網友發文透露，她自從開始坐辦公室，不僅難以與人互動，還開始變胖，因此自認不適合坐辦公室的她，終於下定決心離職，並想找到能在外面跑的工作，大家知道有什麼工作適合她嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「有沒有什麼能往外跑的工作」為標題發文，提到她每天只要進入辦公室，就會開始「無聲的8小時」，環境安靜到只能聽見鍵盤聲。她透露自己每天都想要和其他人互動，如果只能盯著電腦，就會讓她很不自在。

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而且原PO也說，在辦公室坐久了，就有一些職業病，不只變胖，還烏龜頸。雖然那份工作的薪水有38K，不算很低，但後來她還是決定離職，也試著找一些可以往外跑的工作，只可惜最後都因經驗不足或要加班，而沒有順利找到新工作，不知道有沒有人和她一樣不喜歡待在辦公室，有什麼工作適合她呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果你喜歡與人互動、又想擺脫坐辦公室的痛苦，我覺得可以考慮保險業」、「想穩定的話去考巡山員，想自食其力或彈性工時的話考潛水教練、衝浪教練，水攝這類戶外活動的教練也可以」、「里幹事或選出來的立委或議員祕書，都要陪跑活動」、「如果你對人有興趣，其實也可以考慮業務類的工作，有些人就是不適合安靜的環境，像我就愛講話」。

也有網友表示，「安靜的辦公室真的會讓人感覺很壓抑，整個辦公室只剩下用電腦的聲音，連打開水壺的聲音都很清楚」、「辦公室待久真的會胖！我一年胖了快五公斤」、「我真的覺得在辦公室9小時好像坐牢，好想換工作又不知道能做什麼」；但有網友則說，「相信我，等你去跑外務，你又會很羨慕在辦公室吹冷氣的工作」。話題引發討論。