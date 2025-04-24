同事工作太多「要不要主動幫忙？」　苦主曝經驗：千萬不要

▲同事工作多，會不會主動幫忙？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果已經完成分內工作，是否會幫忙工作很多的同事？近日有網友發文透露，他看隔壁的同事總是很忙、工作常常做不完，倒是他分配到的工作都算輕鬆，甚至有時會不知道要做什麼，因此他就想知道，如果大家看到同事事情很多，是否會主動幫忙分擔？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「同事事情很多會主動幫忙分擔嗎」為標題發文，提到他隔壁的同事每天都很忙，主管會交代很多工作，所以同事總抱怨事情太多做不完；至於他目前的工作則算輕鬆，基本上都可以準時下班，有時甚至還會閒到不知道做什麼。

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原PO說，其實同事的工作內容不難，只是很雜，要整理資料、數據等，如果他幫忙對方，應該也不會為自己帶來太大的壓力，不過他還是想知道，如果大家看同事的事情很多，是否會主動幫忙分擔？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得看事幫吧，但是幫了也不會有什麼好事」、「很好的會幫」、「看他薪水有沒有比我高」、「真的在忙的連抱怨都懶好嗎」、「我的話會欸，跟同事處的都不錯，大家都會互相幫忙，並沒有出現過這次你做、以後就變成你的職責的情況」、「看同事，真的熟為人的才幫」、「看交情跟同事為人，不然同事累到離職業務也是分給剩下的人」。

也有網友直言，「千萬不要！幫一陣子結果都變自己的事」、「幫了會變你的事」、「好心幫過1、2次，最後同事還把那份工作推給我，認為就是我該做的，給你參考」、「根據我的經驗，幫了後就變自己的了」、「幫他幹嘛？以後都變你的工作，當然繼續裝忙啊」。