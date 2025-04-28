年輕人賺3萬「比月薪8萬還敢花」　一票人爆共鳴：車房都不要了

▲原PO羨慕8、9年級生過得很享受。（示意圖／非新聞當事人／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

「羨慕8、9年級的生活！」一名網友感嘆，7年級生要開始工作、且30歲才比較敢投資自己，相比8、9年級生不只拿iPhone，還能做指甲、健身、醫美、出國追星，生活水準明顯不同。文章曝光後，網友認為，與敢不敢花、年齡氛圍有關，「我身邊月薪3萬多的朋友，過得比我月薪8萬還奢侈」。

一名網友Dcard發文感嘆，現在8、9年級生似乎很有錢，手上拿iPhone，大學就開始做美甲、按摩、上健身房，甚至醫美、追星、出國想飛就飛。

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反觀原PO身為7年級中後期生，大學畢業後直接遇到22K時代，生活體驗完全不同，讓她忍不住發出世代差異的感慨。

底下網友熱議，「是敢不敢花的問題，我身邊月薪3萬多的朋友，過得比我月薪8萬還奢侈」、「反正存不了錢了，還不如活得舒服一點」、「小弟8年級生的，也經歷過22K，還不是工作幾年後才薪水翻身的，你說的多半是，家裡有錢的人吧」、「雖然我現在年薪大約100W，還是覺得8、9年級整體經濟環境比我們那時好太多」、「敢不敢花的問題吧，我00後月薪38K，我還是強迫自己存股1萬、現金5000元、儲蓄險5000元，看家庭教育啦」。

也有網友分析，「我覺得是年齡層的氛圍耶！7年級的爸媽通常都比較傳統，成天催婚催生催買房，這些都要很多錢，弄得大家壓力都很大，年收百萬也捉襟見肘；9年級的大家都躺平了，車房小孩全部都不要了，龜在家裡當寶，年收50萬就夠過的美滋滋了」。

看完留言後，原PO也做個總結論，大部份7年級，開始享受生活大約是在接近30歲後，工作個2、3年才開始接觸健身房、學跳舞、狂出國。

最後原PO實際舉例，最近回到母校擔任活動指導，發現現在大學生的成發表演服，一套動輒5000元起跳，還是訂做款，費用全由學生自己負擔。回想她大學時期，社團經費都得靠外出演出賺來，表演服一件幾百元已經是極限，學生時代根本沒什麼花大錢的機會。