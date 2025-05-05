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嘉義市民生公園二期竣工　打造城市中的水綠森林與共融生活圈

▲▼ 嘉義民生公園二期竣工　黃敏惠市長：打造城市中的水綠森林與共融生活圈 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義民生公園二期竣工，打造城市中的水綠森林與共融生活圈 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府4日在民生公園舉辦「嘉義總動園 打開穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程」完工啟用典禮活動，由嘉義市長黃敏惠、陳姿妏議長、嘉義大學林翰謙校長以及立委等貴賓共同剪綵正式宣布民生公園第二期工程竣工啟用，象徵嘉義市在推動綠色生活、永續城市與校園共融上的重要進展。

▲▼ 嘉義民生公園二期竣工　黃敏惠市長：打造城市中的水綠森林與共融生活圈 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市人口密度為全國第二，市府升級城市間公園環境，透過串聯與整合形塑城市綠廊，提供市民運動、休憩的空間。「道將圳水綠廊道營造第二期工程」，不僅重視市民實際使用的便利與舒適，同時也引進「綠廊、水廊、風廊」概念，提升了城市面對極端氣候的衝擊的韌性，兼顧景觀與安全的公園空間營造，也提供了更優質生活環境。「穿城之水」的營造，整體設計融入「木都」意象，打造人本精神、無障礙設施、間接照明與簡約導覽系統兼顧所有年齡層使用者的需求，成為白天明亮宜人、夜晚友善的綠色生活場域。「穿城之水 道將圳水綠廊道」不僅代表著都市空間的提升，更象徵著嘉義市邁向宜居永續城市的重要一步。

黃敏惠市長表示，去年9月「穿城之水」第一期工程開放，到今日民生公園第二期工程竣工啟用，特別感謝議長與議會的全力支持，道將圳文化學會的寶貴建議，市府團隊與嘉義大學歷經18次溝通協調，歷經多方整合與努力，在嘉大前校長艾群與現任校長林翰謙的共同努力下，學校圍牆得以打開，「讓公園多一座校園、校園多一座公園」，相信會是讓全齡的市民朋友都能 運動、休憩與親近自然的空間。

嘉義大學校長林翰謙表示，嘉義大學積極落實大學社會責任，透過開放校園與城市共生共榮的理念，攜手市府投入綠能、減碳與環境美學的實踐。民生公園二期的落成，除了為校園與社區提供友善空間，也讓嘉義大學在全球綠色大學排名中大幅躍進，自世界第267名進步至第187名，有長足進步；與穿城之水為鄰，相信會為校園整體永續、綠意及節能等各方面帶來加分的助益。

建設處長田長沛指出，民生公園第二期工程從規劃、設計到施工，每一階段都匯聚各界智慧與努力，讓這座位於市中心的校園綠地真正成為市民共享的休憩公園，實現市府「公園升級、城市共融」的目標。本次工程重點包括新增2600平方公尺多功能廣場、1000公尺無障礙通道、90棵新植喬木及4,500平方公尺草皮，並大量使用透水地坪與生態工法，有效提升滯洪、防災與環境調節功能。

▲▼ 嘉義民生公園二期竣工　黃敏惠市長：打造城市中的水綠森林與共融生活圈 。（圖／嘉義市政府提供）

田長沛處長也補充，穿城之水第二期總經費7,600萬元，市府以完善方案，爭取中央競爭型計畫補助6,000萬元、市府自籌1,600萬元進行工程。全區總改造面積達17.545公頃，規劃設計聚焦「水與綠」、「人本與共融」，串聯北側興業西路，延伸至南端的杭州五街，東側的民生南路與西側的杭州二街等，導入無障礙通道、綠帶步道、透水鋪面及多功能廣場，打造一座兼具自然美學、市民休憩、親子共融與環境韌性兼具的新場域。

▲▼ 嘉義民生公園二期竣工　黃敏惠市長：打造城市中的水綠森林與共融生活圈 。（圖／嘉義市政府提供）

許多家長趁著好天氣，帶著家中寶貝同來「打開」穿城之水、體驗新公園之美，有位3寶媽帶著孩子巧遇黃敏惠市長，特別停下腳步感謝市府團隊建設好行、充滿綠意的公園，給孩子們放下手機、親近人群與大自然的合適穿間，更形容孩子們看到公園裡的噴泉時「眼睛都亮了」，感謝市府打造適合全齡環境、提供托育等等協助，成為家長堅定的後盾。

▲▼ 嘉義民生公園二期竣工　黃敏惠市長：打造城市中的水綠森林與共融生活圈 。（圖／嘉義市政府提供）

為歡慶打開「穿城之水」第二期，今日市府也在現場舉行「嘉義總動園」活動，人潮絡繹不絕，規劃包含吉他社表演、角色互動拍照、草地野餐、繪畫心療室、市集導覽、限量好禮兌換等，讓大小朋友在充滿創意與療癒氛圍中，重新認識這座城市綠肺的魅力。活動現場也設置環保換好禮專區，民眾踴躍以廢電池兌換餐券與野餐墊，展現嘉義市推動綠生活、環境教育的實際成效。

 
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