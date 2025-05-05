酒駕撞死運將收押119天！邱軍肇逃今起訴、移審　下午召開接押庭

▲邱軍酒駕撞死人。（圖／翻攝自Instagram／1999.kui）

記者郭世賢／基隆報導

25歲歌手邱軍以一首〈運轉人生〉爆紅，2024年12月27日凌晨卻爆出酒駕撞死一名站在路邊休息的計程車司機，事隔2天才到案，遭法院裁定羈押禁見，至今已119天。針對此案，基隆地檢署5日偵結， 依照不能安全駕駛致死、肇事致人死傷逃逸罪嫌起訴，而邱軍由於羈押期即將屆滿，基隆地院下午2時30分召開接押庭。

回顧整起事發經過， 邱軍2024年12月27日凌晨4時許，駕車行經基隆市信一路時，撞上2名正在路邊聊天的計程車司機，導致其中一名李姓司機經緊急送醫搶救7天後，仍因傷勢過重宣告不治。

▲邱軍肇事畫面 。（圖／民眾提供）

檢方指出，邱軍事發當天在餐酒館內飲用大量生啤酒與數杯小米酒後仍開車上路，撞到人後更未下車察看，面對目睹車禍發生經過的行人狂拍車輛大喊「你撞到人了」，還肇事逃逸，依法將他起訴。

而邱軍將移審，因本案適用國民法官法，基隆地院已分案為114年度國審原交訴字第1號，另外，有關邱軍羈押中強制處分的相關事宜，訂於5日下午2時30分召開接押庭訊問。

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