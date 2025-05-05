老不修帶嫩妹球友開房　脫光看A片「要不要學一下」撲倒想硬上

▲70歲男子企圖性侵20歲羽毛球球友不成，事後道歉還說要請吃牛肉麵。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北70多歲楊姓男子因很久沒跟老婆行房，去年載20多歲女球友回家路上，藉口全身是汗不舒服，載女球友到深坑摩鐵開房間沖澡，接著自顧自地打開電視看A片，並脫光衣服問女球友有沒有性經驗，要不要學一下，女球友奮力推開撲上床的楊男後逃離，楊男事後說下次要請吃牛肉麵。台北地檢署5日依強制性交未遂罪起訴楊男。

據了解，楊男工作之餘參加羽毛球社團，因而結識相差近50歲的被害人，2024年7月間，2人跟著社團練球後，楊男充當司機載被害人回家，途經深坑一帶時，楊男開口詢問要不要順道去老街吃晚餐，被害人礙於搭人便車，幾次拒絕不成，索性陪同用餐，沒想到吃完飯後，楊男又說打完球流很多汗，身上都黏黏地，想要去開房間沖個澡。

被害人眼看時間晚了，表明想要回家，但又受不了楊男一再喊不舒服而答應，沒想到楊男進了摩鐵房間就打開電視看A片，接著自己脫光身子，問被害人有沒有性經驗，要不要看著A片學一下，被害人連忙拒絕，楊男還脫口詢問是否要用金錢交易，接著就直接將被害人撲倒床上。

被害人努力推開楊男，跑離摩鐵搭捷運回家，路上用LINE質問楊男為何不禮貌，楊男表示自己老婆很久沒跟他做了，並說自己的手臂因為稍早的拉扯出現瘀青，向被害人保證以後不會再犯，下次要請被害人吃牛肉麵。台北地檢署根據被害人提供的對話紀錄等事證，認定楊男行為違反被害人意願，依強制性交未遂罪將楊男提起公訴。

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