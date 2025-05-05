熬過哈瑪斯囚禁又遭性侵！　23歲正妹人質控「網紅教練下藥強暴」

▲ 米亞夏姆在音樂節上被綁，54天後獲釋。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列23歲女子米亞夏姆曾於哈瑪斯突襲中被俘，成為國際關注的人質代表性人物之一。近日她出面受訪指控，獲釋返家後遭一名知名健身網紅下藥性侵，以好萊塢資源為誘餌，趁她失去意識時犯案，令她醒來後情緒崩潰、身心重創。

根據《每日郵報》，米亞夏姆在2023年10月7日的「超新星音樂節」遭哈瑪斯俘虜，歷經54天痛苦囚禁終於獲釋返家。她近日接受當地媒體採訪痛訴，遭人性侵是「我人生中最大的恐懼」，在被哈瑪斯囚禁以前和囚禁期間都非常害怕，未料卻發生在她獲釋過後，「就在我家，在一個對我來說本該最安全的地方」。

她回憶，事發於今年3月，一名30多歲知名網紅健身教練聲稱會帶製作人前來洽談，結果卻獨自現身，「從他走進門後我就什麼都不記得了」，但「我的身體記得，我的身體感覺到了，我的身體知道我經歷了什麼」，後來閃過的記憶片段和身體症狀都令她意識到自己遭人下藥強暴。

這名網紅教練擁有不少名人客戶，甚至包括前總理。米亞夏姆受害前曾光顧他在特拉維夫的健身房運動3次，對方聲稱可幫她出書甚至搬上好萊塢，米亞夏姆當時也信以為真。案發後警方一度逮捕男子，但因證據不足釋放，而他至今否認性侵，但承認曾在米亞夏姆換衣服時多次闖入更衣室。

米亞夏姆受訪說道，儘管在囚禁期間受傷「我都撐過來了」，但遭到性侵讓她「把自己鎖在家裡，進入極端心理狀態」，「我最不需要的就是這種事」。母親凱倫（Keren）也坦言，從未見過女兒如此崩潰，「她無法停止哭泣」，「當我女兒從囚禁中返家時，身體和心理狀態都很糟，但不像現在這樣」。