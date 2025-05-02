打工誘13歲少女返家襲胸摸腿　她崩潰向友求救：菜頭叔叔是變態

▲北部1名13歲少女誤信李姓男子打工邀約慘遭猥褻。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名李姓男子以介紹打工為由，誘騙13歲少女返家，趁雙方獨處時強行從背後熊抱，並撫摸對方大腿內側、意圖侵犯。少女驚恐求援，最後在朋友陪同下報案。士林地院審理後認定李男犯行明確，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

判決指出，李男2023年間透過LINE聯繫年僅13歲的少女小花（化名），謊稱介紹打工機會，兩人約在士林碰面用餐後，李男以「下午4、5點才開始」為由，邀小花回到他位於北市的住處，小花不疑有他，便跟著前往。

返家後，李男突然脫去上衣，聲稱要幫小花按摩，竟從背後用力環抱，雙手撫摸其左右大腿內側，更一度伸手企圖觸碰胸部。小花驚恐不已，用手肘猛力阻擋，仍遭持續猥褻，她急中生智謊稱朋友已到，才得以脫身。

小花逃出後透過Messenger向友人阿正（化名）傳訊求救：「菜頭叔叔是變態」、「他摸我胸」、「還摸我腳、腿內側」、「快點來」、「我要哭了」、「出來」、「不要不見」、「我還要等多久」……數10則訊息情緒激動、語句急促，事後在友人協助下陪同報案提告。

法院審理時，阿正出庭證稱，他接獲訊息後趕到捷運大湖公園站，少女見到他當場痛哭失聲，無法言語，他陪同報案。

李男自始否認犯行，辯稱僅幫少女吹頭髮、按摩肩膀，甚至反控少女誣告，其辯護律師還主張少女未立即聯絡家人、拒絕驗傷，說詞「違反常情」。但法官不採信，反指李男前後供詞不一，辯稱一會兒摸太陽穴、一會兒說拍臀叫洗褲子，推託說詞屢變、毫無悔意。

法官痛批，李男明知對方未滿14歲，仍為滿足性慾，強行從背後環抱、撫摸私密部位，行為足以引起性慾，屬嚴重違反性自主之猥褻罪行，加上態度狡辯、否認犯行，未見悔意，判處有期徒刑3年6月。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。