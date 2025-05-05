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20歲女「葬禮獵豔」鎖定少年　約激戰多次還教唆串供！下場慘了

一名20歲少女涉嫌多次與未成年少年發生性關係，還教唆串供脫罪。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

美國佛羅里達州檢警近日逮捕20歲女子薩利納斯（Ayla Gonzalez Salinas），她被指控多次性侵一名未滿16歲的少年，更在事後傳訊教唆對方謊稱是「主動接近」，藉此脫罪。全案已進入司法階段。

綜合外媒報導，2024年11月，薩利納斯在葬禮上結識一名12至16歲的少年，隨後透過社群媒體主動聯繫。警方調查發現，兩人在短短一個多月頻繁見面，並發生性行為。

今年1月，這起案件浮出水面，警方隨即逮捕薩利納斯並展開調查。棕櫚灘縣警長辦公室的資料顯示，雙方訊息往來揭露薩利納斯曾指示少年「謊稱是他主動發生性關係」，兩人並討論如何串供以誤導警方。然而，這些通訊內容最終卻成為檢方起訴薩利納斯的關鍵證據。

由於涉及與未成年人的非法性行為及不當接觸等七項罪名，薩利納斯目前被收押在棕櫚灘縣監獄，該案件已進入司法審理階段，警方聲明，鑑於受害者尚未成年，基於保護其身分，相關資訊不會對外公布。

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