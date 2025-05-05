日91歲上皇明仁疑似「心肌缺血」　宮內廳宣布住院檢查

▲日本上皇明仁。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

日本宮內廳今（5）日宣布，上皇明仁因心臟檢查需要，將自6日起住進東京都文京區的東京大學醫學部附屬醫院接受精密檢查，原定8日起與上皇后美智子前往葉山御用邸休養的行程也因此延後。

宮內廳指出，上皇明仁4月中旬在宮內廳醫院接受定期健康檢查時，發現疑似「心肌缺血」（心筋虚血）的狀況，這是一種心臟冠狀動脈供血不足，導致心肌血流減少的情形。

進一步追蹤檢查後，醫師4日診斷此狀況可能性相當高，為此安排進一步的詳細檢查。據宮內廳透露，目前上皇明仁並無任何自覺症狀，住院時間預計為數日。

事實上，上皇明仁過去已有心臟病史，2012年2月接受過心臟繞道手術。2022年7月也曾在東大醫院接受心臟MRI檢查，當時被診斷為右心衰竭，但透過藥物治療後病況已獲得改善。

宮內廳強調將持續密切觀察，並視檢查結果安排後續治療或休養計畫。