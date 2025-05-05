八田與一逝世83週年！　「八田米」致敬灌溉英雄市府盼成總統府伴手禮

▲台南市長黃偉哲表示，將推動「八田米」成為總統府國際伴手禮，打響台南農產名聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為紀念嘉南大圳與烏山頭水庫建造者八田與一技師逝世83週年，台南市六甲區農會與青農團隊合作開發的「八田穗越」八田米於5日正式亮相，市長黃偉哲強調，這款以八田技師命名的好米，不僅是對其灌溉嘉南平原、孕育米倉功績的致敬，更希望未來能成為總統接見日本貴賓時的特色伴手禮，讓八田精神跨國傳承。

八田與一技師在日治時期興建烏山頭水庫與嘉南大圳，灌溉15萬公頃農田，使嘉南平原成為台灣最大稻米產地。為感念他對南台灣農業的貢獻，台南市農業局攜手六甲區公所、農會與冠森蔬果生產合作社，推出來自烏山頭水庫上游灌溉區、以乾淨水源孕育的優質「八田米」，象徵八田與一的精神穗穗相傳。

記者會現場除展示八田米，也同步推出六甲區多項在地特色農產，包括火鶴花、Somimi蜂蜜、草菇產品與稻草注連繩工藝品等，並開放八田米壽司與新鮮鯛魚試吃，吸引眾人關注。六甲區長陳啓榮表示，去年度也推出包含草菇麵、龍眼蜜、越光米的「六甲珍寶禮盒」，歡迎民眾選購支援在地農業。立委林俊憲、陳亭妃與賴惠員等人服務處代表、市議員陳秋宏、李宗翰、沈家鳳也都到場力挺這場農業文化紀念盛會。