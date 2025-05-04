賴苡任曾想過「重啟罷吳」找她當備位領銜人？　陳智菡回應了

▲罷免吳思瑤團隊召集人賴苡任（中）透露，倘若重啟罷免吳思瑤案，曾想過自己當領銜人，並找民眾黨團主任陳智菡（左）當備位領銜人，但後來想想覺得重啟連署「太累了」、「不要啦」。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者袁茵／台北報導

張克晉退出民進黨立委吳思瑤罷免案領銜人身份，《選罷法》規定，領銜人自行退出時，備補領銜人須經二分之一以上第一階段書面同意才可遞補，或放棄本次罷免案，重新連署。罷免吳思瑤團隊召集人賴苡任2日稱，自己想過任何可能性，包括重起罷免案，自己當領銜人，找立院民眾黨團主任陳智菡當備位領銜人，但後來覺得重啟連署太累了，「不要啦」。陳智菡今（4日）回應，罷團正準備讓原有詹姓備補領銜人依法遞補，大家繼續分工合作，淘汰不適任立委吳思瑤。

賴苡任2日於網路節目中談到張克晉退出領銜人一事，表示剩下的38天必須做兩件事情，第一件是將2054位第一階段連署提議人找出來，且拿到變更同意書，再以此向中選會變更領銜人，變更申請成原有的備位領銜人「詹先生」，第二件事情則是突破詹先生的心魔，因為可能會被民進黨壓迫。

被問到在找第一階段提議人同意變更領銜人時，能不能持續進行第二階段連署？賴苡任回應「可以」，但光是第二階段連署只剩下30幾天，壓力就很大了，還要再去找2000多位同意書，而這2000多位對象，則得從中選會要求他們留下的造冊影本中一一發信。而主持人建議一次寄4000多份同意書，賴苡任也直言「我們會這樣做」。

另外，賴苡任也提到，外界曾詢問要不要「另起爐灶」重新一個罷免案，但先告訴大家難處，第一是適用《選罷法》新制，第二是儘管自己可以當領銜人，但還是得再找一個備補領銜人，「這政治氛圍下誰敢？有啦！我講一個啦！我原本想找誰你知道嗎？陳智菡，民眾黨，本身又士林北投人。」但後來覺得不要，雖然知道有賣點，可是想想重啟爐灶太累了，「不要啦！」

針對賴苡任曾想找她當重啟罷免案後的備位領銜人，陳智菡4日回應，在地選民非常急切甚至可以說是熱烈的要罷免吳思瑤，據了解原本就有一位詹姓的備補領銜人，該罷團也正準備讓他依法遞補，絕對不要讓民主引擎熄火，大家繼續分工合作，淘汰不適任的立委吳思瑤。