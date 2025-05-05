　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免二階送件了　葉元之：綠議員要求繳交連署書讓里長壓力很大

▲▼立委葉元之 質詢 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外界普遍認為，葉元之被被罷免機率高。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免國民黨立委葉元之團體「阿罷之」今（5日）到新北市選舉委員會送件第二階段連署書，領銜人史書華說，達成率154％，其中造冊後有32236份，達到法定門檻138％，對於迎向罷免第三階段投票非常有信心，並痛批葉元之是連助理都不善待的民代，怎能代表幾十萬選民的聲音？葉元之隨後反擊，相信選民的眼睛是雪亮的，甚至有很多里長承受很大壓力，因為民進黨議員要求他們交連署書。

「阿罷之」今日上午赴選委會送件，史書華受放時表示，他們在連署期間收到3萬6000份連署書，造冊後今天送件3萬2236份，是法定門檻的138%，有信心不補件通過，全力迎向第三階段；同時他也感謝辛苦的團隊夥伴與所有志工們，完成這最困難的任務。他批，葉元之只會上節目、長期缺席問政，更多次在媒體上抹黑罷團是側翼，說他們用300元收買民眾的資料，是最嚴重惡劣的羞辱，如此口不擇言、不知反省、不尊重民意，甚至連助理都不善待的民代，要如何代表幾十萬選民的聲音？

葉元之隨後回擊，罷團一直亂造謠，之前說自己的服務處從來沒開過，還公布縮時攝影，結果那根本不是服務處的鐵門，「事實是我們服務處都是有開，且一直持續在服務」，今天又造謠說都沒有待在立法院，真的很愛造謠！葉元之強調，自己是國會評鑑優良立委、出席率百分之百，問政跟質詢的次數都是名列前茅，怎麼可能沒有在立法院？

葉元之批，史書華為出風頭隨便亂講話，大家可以去查他法院判刑紀錄，曾因為造謠也被判過，「我是去年大家一票一票選出來的立委，都非常積極認真做事，扮演好我的角色，相信選民的眼睛是雪亮的，不會接受這種造謠抹黑的罷免。」

葉元之感嘆，過去選舉4年才選一次，立委都還沒有就職，就出現罷免群組了，甚至有很多里長承受很大壓力，因為民進黨議員要求他們交連署書，但二階既然過了就三階投票，相信板橋的選民眼睛是雪亮的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要拍要快！高雄《天空之城》奇景要沒了
新台幣猛飆！專家嘆「看不到盡頭」　阻升訊號鎖定2重點
台幣猛升值　朱立倫批賴清德未戰先敗：貿易戰打到門口還在內鬥
央行否認美方施壓新台幣升值　黃國昌：把台灣人民當笨蛋
台幣瘋狂升值！他分析央行目的　點名「2類人」要傷腦筋了
台幣狂升「熱錢將流入房市？」　學者：當心裹著糖衣的毒藥
快訊／勇士G7生死戰贏了　希爾德9顆三分球爆砍33分轟垮火箭
台幣升出暴動！5大網銀全塞車　投資人哀「上不了車」
一家7口板橋名店翻桌！女店長遭拐杖敲打　誇張畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳賴清德改組「戰鬥內閣」　蔣萬安：不應以「推動大罷免」考量

台幣猛升值　朱立倫批賴清德未戰先敗：貿易戰打到門口還在內鬥

央行否認美方施壓新台幣升值　黃國昌：把台灣人民當笨蛋

揭「韓國瑜防線」決定罷免成功機率　吳靜怡：至少10藍委面臨高風險

罷免二階送件了　葉元之：綠議員要求繳交連署書讓里長壓力很大

賴清德520後改組戰鬥內閣？　吳思瑤：媒體操作背後有政治動機？

鋪後路？傳將回鍋選議員　王鴻薇：我們北市5席都不會被罷免

傳改組「戰鬥內閣」迎罷免　黃國昌批：人民不需要「鬥雞政府」

全國最高！罷免連署率169.3%　羅廷瑋：我勇敢揭弊惹怒綠營側翼

藍營青年軍變棄子怎選舉？　林俊憲：高層推一乾二凈別害死年輕人

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

傳賴清德改組「戰鬥內閣」　蔣萬安：不應以「推動大罷免」考量

台幣猛升值　朱立倫批賴清德未戰先敗：貿易戰打到門口還在內鬥

央行否認美方施壓新台幣升值　黃國昌：把台灣人民當笨蛋

揭「韓國瑜防線」決定罷免成功機率　吳靜怡：至少10藍委面臨高風險

罷免二階送件了　葉元之：綠議員要求繳交連署書讓里長壓力很大

賴清德520後改組戰鬥內閣？　吳思瑤：媒體操作背後有政治動機？

鋪後路？傳將回鍋選議員　王鴻薇：我們北市5席都不會被罷免

傳改組「戰鬥內閣」迎罷免　黃國昌批：人民不需要「鬥雞政府」

全國最高！罷免連署率169.3%　羅廷瑋：我勇敢揭弊惹怒綠營側翼

藍營青年軍變棄子怎選舉？　林俊憲：高層推一乾二凈別害死年輕人

地上發現反光糖果包裝紙　男撿起「垃圾」竟是3.81克拉褐鑽石

買瓜中好禮！花蓮大西瓜行情看漲　玉里產區5月中率先開園上市

2個月偷遍20處！花蓮6男專盜電線電纜　警攻堅全抓了

傳賴清德改組「戰鬥內閣」　蔣萬安：不應以「推動大罷免」考量

要拍要快！高雄《天空之城》奇景5／12施工　漂浮拉普達劃下句點

晚安休士頓！柯瑞末節14分被喊MVP　勇士10年5度淘汰火箭

狹路相逢濺血！2男持水果刀、鐵棍互毆　彰警出動快打部隊壓制

汪小菲老婆戰小王叫床太吵？「張蘭護航媳婦又翻車」　前夫開戰逼道歉

直播嗆雜碎！吳子嘉罵柯文哲、黃光芹「最大爛貨」　遭判拘役30天

男生越晚生精子突變多！國衛院研究證實「孩子精神疾病發病越早」

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

政治熱門新聞

罷藍委領銜人想跳車　「深怕不是我做的塞到我包裡」

外交雜誌籲美國約束賴清德　外媒、作家：文章糟糕且重複中共論點

二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%

央行否認美施壓台幣升值　昌：把人民當笨蛋

學者涉國安爭議竟滿血復活　施志昌：國防學術體系保防鬆散

台幣狂升　朱：貿易戰打到門口賴清德還在內鬥

賴清德520後內閣改組？　林俊憲：入閣就被藍白羞辱誰會願意？

台灣真的在第一批！鄭麗君率隊赴美　1日完成台美關稅首輪實體磋商

「勞工是台灣的寶貝」　韓國瑜：發大財

賴苡任曾想找她當備位領銜人？陳智菡回應

罷免連署率高達169.3%　羅廷瑋這樣說

憶許歷農看不慣李登輝「1往事」　趙少康哀悼

朱拋罷綠連署列考核　基層憂令不出黨中央

「老爹」許歷農上將高齡107歲逝世　每天運動養生、愛吃速食雞翅

更多熱門

相關新聞

傳被罷免後回鍋選議員　王鴻薇回應了

傳被罷免後回鍋選議員　王鴻薇回應了

大罷免潮如火如荼進行中，在藍營苦於一階連署涉偽造文書的司法戰時，民團罷免藍委二階連署卻是多點開花，讓藍營深陷苦戰，傳出國民黨為高機率被罷免的北市立委王鴻薇、徐巧芯鋪後路，未來可能「降級」回鍋參選議員。王鴻薇今（5日）受訪時駁斥，此消息根本空穴來風，「我們北市5席都不會被罷免！」

板橋知名生吐司店遭奧客翻桌！女店長還被打

板橋知名生吐司店遭奧客翻桌！女店長還被打

罷免連署率高達169.3%　羅廷瑋這樣說

罷免連署率高達169.3%　羅廷瑋這樣說

藍營青年軍變棄子怎選舉？　林俊憲：高層推一乾二凈別害死年輕人

藍營青年軍變棄子怎選舉？　林俊憲：高層推一乾二凈別害死年輕人

二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%

二階罷免葉元之3萬2236份連署送件！　達法定門檻138%

關鍵字：

國民黨大罷免葉元之阿罷之史書華板橋

讀者迴響

熱門新聞

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

「沒聽過的國家」川普一句恐斷93億援助

快訊／台幣又升逾1元見「2字頭」　2大壽險金控重摔

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

白沙屯媽祖突爬45度陡坡！廟方曝原因

公嬤掃光麵包　志工分享1招反制

台幣強升飆2字頭？　外商銀行看法曝光

奉天宮開廟門整晚遭疑「等嘸白沙屯媽祖」　董事長：是方便香燈腳

快訊／8級強風下午到　明「鋒面掃全台」

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面