罷免二階送件了　葉元之：綠議員要求繳交連署書讓里長壓力很大

▲外界普遍認為，葉元之被被罷免機率高。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免國民黨立委葉元之團體「阿罷之」今（5日）到新北市選舉委員會送件第二階段連署書，領銜人史書華說，達成率154％，其中造冊後有32236份，達到法定門檻138％，對於迎向罷免第三階段投票非常有信心，並痛批葉元之是連助理都不善待的民代，怎能代表幾十萬選民的聲音？葉元之隨後反擊，相信選民的眼睛是雪亮的，甚至有很多里長承受很大壓力，因為民進黨議員要求他們交連署書。

「阿罷之」今日上午赴選委會送件，史書華受放時表示，他們在連署期間收到3萬6000份連署書，造冊後今天送件3萬2236份，是法定門檻的138%，有信心不補件通過，全力迎向第三階段；同時他也感謝辛苦的團隊夥伴與所有志工們，完成這最困難的任務。他批，葉元之只會上節目、長期缺席問政，更多次在媒體上抹黑罷團是側翼，說他們用300元收買民眾的資料，是最嚴重惡劣的羞辱，如此口不擇言、不知反省、不尊重民意，甚至連助理都不善待的民代，要如何代表幾十萬選民的聲音？

葉元之隨後回擊，罷團一直亂造謠，之前說自己的服務處從來沒開過，還公布縮時攝影，結果那根本不是服務處的鐵門，「事實是我們服務處都是有開，且一直持續在服務」，今天又造謠說都沒有待在立法院，真的很愛造謠！葉元之強調，自己是國會評鑑優良立委、出席率百分之百，問政跟質詢的次數都是名列前茅，怎麼可能沒有在立法院？

葉元之批，史書華為出風頭隨便亂講話，大家可以去查他法院判刑紀錄，曾因為造謠也被判過，「我是去年大家一票一票選出來的立委，都非常積極認真做事，扮演好我的角色，相信選民的眼睛是雪亮的，不會接受這種造謠抹黑的罷免。」

葉元之感嘆，過去選舉4年才選一次，立委都還沒有就職，就出現罷免群組了，甚至有很多里長承受很大壓力，因為民進黨議員要求他們交連署書，但二階既然過了就三階投票，相信板橋的選民眼睛是雪亮的。