台幣狂升恐釀無薪假潮　國民黨團：擴編930億特別預算、普發1萬

▲賴士葆代替國民黨團呼籲，政府應擴編930億特別預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新台幣匯率繼上周五瘋狂飆升，美元兌台幣今（5日）再度出現瘋狂漲勢，國民黨立委賴士葆示警，這將導致國內受損產業及工廠出現無薪假甚至倒閉潮，但政府提出的4100億元特別預算中，只有930億元真正用來幫助受損產業的勞工，國民黨立法院黨團呼籲應該大幅提高，並盡量移除掉跟幫助受損產業無關的部分，同時呼籲政府普發現金1萬元，以刺激內需市場。

賴士葆表示，台幣不斷升值，我國央行不敢「妄動」，美國馬上要公布匯率操縱國，台灣已經滿足三個條件中兩項，如果央行干預太過，馬上就會列為匯率操縱國。因此，央行不敢干預，台幣今天已經升破30元，將會對出口廠商的毛利銳減，這將導致工廠被迫放無薪假、工廠倒閉、失業勞工激增。

賴士葆指出，面對美國對等關稅和匯率影響對產業造成衝擊，民進黨政府還在搞大罷免，甚至傳出520改組成戰鬥內閣。國民黨團公開呼籲，行政院送到立法院審議的4100億元的特別條例當中，真正幫助到因關稅受損的產業和勞工僅編列930億元，這個部分必須大幅增加，而其他跟關稅衝擊影響無關的項目，如社會韌性、國土韌性移除，可以用追加減預算來編列處理。

賴士葆強調，普發現金可以刺激內需，當外銷不順利的時候，內需市場就變得非常重要。前總統蔡英文當年普發6000元現金，時任的主計長朱澤民說過，發6000元可以增加GDP的0.3％，若按此比例估算，普發現金1萬元可增加GDP 0.5%。假設520真有內閣改組，希望是為民生經濟戰鬥的內閣，而不是為了罷免在野黨立委的內鬥、奪權的內閣。

